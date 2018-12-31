Noticias Caracol Floyd Mayweather
Floyd Mayweather
Floyd Mayweather y una inesperada noticia; "tengo lo necesario para seguir rompiendo récords"
Floyd Mayweather, leyenda del boxeo y campeón del mundo en cinco divisiones, sorprendió a sus fanáticos con una reveladora noticia para este 2026.
El deportista que más dinero ganó en toda la historia no es Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo
En Caracol Sports repasamos los nombres de los deportistas que hicieron la mayor fortuna, brillando en diferentes disciplinas. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en la lista.
Floyd Mayweather y una nueva polémica: juez se enfureció y se fue del ring
En México, el boxeador Floyd Mayweather se enfrentó a John Gotti III, en una pelea de exhibición que tuvo un momento caliente y provocó un cambio inesperado.
Floyd Mayweather no tuvo piedad con John Gotti III en pelea de exhibición en México
Abucheos y un cambio de réferi fueron las polémicas que tuvo la candente pelea entre Floyd Mayweather y John Gotti III, en tierras mexicanas.
Floyd Mayweather sorprendió con unas declaraciones sobre los boxeadores mexicanos
El boxeador estadounidense Floyd Mayweather arribó a México para una pelea de exhibición y dejó unas rimbombantes palabras sobre los pugilistas del país centroamericano.
Floyd Mayweather: "Puedo vencerlos con una mano, o sin manos, a ambos en una misma noche"
Fiel a su estilo y poniéndole 'picante' a la rivalidad que siempre ha existido, el exboxeador estadounidense, Floyd Mayweather, dio unas polémicas declaraciones.
Floyd Mayweather saldrá del retiro y se pondrá los guantes de nuevo: detalles de su pelea
El boxeador norteamericano Floyd Mayweather volverá a pelear en el cuadrilátero y defenderá su invicto de 50 victorias, que lo ubica como uno de los mejores de la historia.
Floyd Mayweather se metió la mano al bolsillo para invitar a 34 amigos para ver el Super Bowl
Floyd Mayweather será una de las celebridades que verá en vivo el partido más esperado por los hinchas del fútbol americano en Estados Unidos y que tiene audiencia mundial.
Floyd Mayweather mandó ayudas a Israel en su jet privado: su lado más solidario
En tierras árabes, la guerra entre Israel y Hamás ha generado miles de repercusiones, sin embargo, en medio de todo hay buenas acciones, cómo la millonaria donación del excéntrico exboxeador Floyd Mayweather.
Floyd Mayweather se echó al bolsillo 20 millones de dólares por su exhibición en Londres
El pugilista estadounidense Floyd Mayweather volvió a subirse al cuadrilátero y ganó una auténtica fortuna en territorio inglés contra el local Aaron Chalmers.