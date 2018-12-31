En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
TEMBLOR EN COLOMBIA
BUS INCENDIADO EN RISARALDA
TIROTEO EN TEXAS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Floyd Mayweather

Floyd Mayweather

  • Floyd Mayweather tiene un registro de 50-0 en el boxeo.
    Floyd Mayweather tiene un registro de 50-0 en el boxeo.
    afp.
    Más Deportes

    Floyd Mayweather y una inesperada noticia; "tengo lo necesario para seguir rompiendo récords"

    Floyd Mayweather, leyenda del boxeo y campeón del mundo en cinco divisiones, sorprendió a sus fanáticos con una reveladora noticia para este 2026.

  • Cristiano Ronaldo y los favores que le hacía a Lionel Messi, según comentó.jpg
    Cristiano Ronaldo dijo que le ayudó más de una vez a Lionel Messi.
    Fotos: Al Nassr e Inter Miami.
    Más Deportes

    El deportista que más dinero ganó en toda la historia no es Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo

    En Caracol Sports repasamos los nombres de los deportistas que hicieron la mayor fortuna, brillando en diferentes disciplinas. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en la lista.

  • Floyd Mayweather Junior vs. John Gotti III.
    Floyd Mayweather Junior vs. John Gotti III.
    Agustin Cuevas/Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather y una nueva polémica: juez se enfureció y se fue del ring

    En México, el boxeador Floyd Mayweather se enfrentó a John Gotti III, en una pelea de exhibición que tuvo un momento caliente y provocó un cambio inesperado.

  • Floyd Mayweather Junior vs. John Gotti III.
    Floyd Mayweather Junior vs. John Gotti III.
    Agustin Cuevas/Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather no tuvo piedad con John Gotti III en pelea de exhibición en México

    Abucheos y un cambio de réferi fueron las polémicas que tuvo la candente pelea entre Floyd Mayweather y John Gotti III, en tierras mexicanas.

  • Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense.
    Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense.
    Medios y Media/Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather sorprendió con unas declaraciones sobre los boxeadores mexicanos

    El boxeador estadounidense Floyd Mayweather arribó a México para una pelea de exhibición y dejó unas rimbombantes palabras sobre los pugilistas del país centroamericano.

  • Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense, en el ring, durante una pelea
    Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense, en el ring, durante una pelea
    AFP
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather: "Puedo vencerlos con una mano, o sin manos, a ambos en una misma noche"

    Fiel a su estilo y poniéndole 'picante' a la rivalidad que siempre ha existido, el exboxeador estadounidense, Floyd Mayweather, dio unas polémicas declaraciones.

  • Floyd Mayweather, boxeador estadounidense.
    Floyd Mayweather, boxeador estadounidense.
    Ethan Miller/Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather saldrá del retiro y se pondrá los guantes de nuevo: detalles de su pelea

    El boxeador norteamericano Floyd Mayweather volverá a pelear en el cuadrilátero y defenderá su invicto de 50 victorias, que lo ubica como uno de los mejores de la historia.

  • Floyd Mayweather será una de las celebridades que estará en el Super Bowl LVlll
    Floyd Mayweather será una de las celebridades que estará en el Super Bowl LVlll.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather se metió la mano al bolsillo para invitar a 34 amigos para ver el Super Bowl

    Floyd Mayweather será una de las celebridades que verá en vivo el partido más esperado por los hinchas del fútbol americano en Estados Unidos y que tiene audiencia mundial.

  • floyd-mayweather
    Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather mandó ayudas a Israel en su jet privado: su lado más solidario

    En tierras árabes, la guerra entre Israel y Hamás ha generado miles de repercusiones, sin embargo, en medio de todo hay buenas acciones, cómo la millonaria donación del excéntrico exboxeador Floyd Mayweather.

  • floyd-mayweather
    Floyd Mayweather, boxeador estadounidense de 45 años.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Floyd Mayweather se echó al bolsillo 20 millones de dólares por su exhibición en Londres

    El pugilista estadounidense Floyd Mayweather volvió a subirse al cuadrilátero y ganó una auténtica fortuna en territorio inglés contra el local Aaron Chalmers.

CARGAR MÁS