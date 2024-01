Michael Phelps al descubierto: la vida, su depresión y los aprendizajes, tras sus éxitos deportivos

El 2024 es año de Juegos Olímpicos y por este motivo en el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión, fue entrevistado el legendario exnadador estadounidense Michael Phelps, quien en su momento consiguió múltiples medallas en el evento deportivo más importante del mundo.

"Creo que no tengo ningún secreto o 'fórmula mágica' para explicar mi éxito deportivo. Realmente, todo se fundamentó en el trabajo y la dedicación diaria que tuve durante más de 20 años de trayectoria deportiva. Nunca me detuve en ese lapso de tiempo y pienso que así obtuve todos los logros que conseguí. También, fue muy importante creer en mis habilidades y nunca rendirme", empezó diciendo.

Además, contó el proceso que lo llevó a escoger la natación como deporte para alcanzar la gloria.

"Primero jugué béisbol y fútbol, hasta que a los 11 años de edad un entrenador me dijo que podía llegar a hacer parte del equipo olímpico si nadaba. Eso me dio mucha confianza, me motivó y también hizo que se convirtiera en un sueño por cumplir. Lo demás es historia", agregó.

Por otro lado, habló de un entrenador que tuvo llamado Bob Bowman, quien terminó siendo fundamental para que Phelps llegará hasta el Olimpo de su deporte.

"Él se convirtió en una figura paterna para mí porque nuestra relación fue más allá de un vínculo laboral. Los dos compartíamos la pasión por lo que hacíamos y me parece que no hubiera tenido un mejor entrenador que Bob", dijo.

Eso sí, también pasó por momentos anímicos complicados, que solamente superó gracias a las metas deportivas que tenía.

"No voy a negar que pasé por momentos complicados y en algún punto pensé en retirarme , pero siento que lo más relevante eran mis objetivos deportivos y al final eso me impulsaba a seguir entrenando para establecer hitos que nadie había alcanzando en la historia", mencionó.

Michael Phelps, exnadador estadounidense y ganador de varias medallas olímpicas AFP

También, le quedó tiempo para hablar de la hazaña que alcanzó en los Juegos Olímpicos de Beijing, cuando consiguió ocho preseas de oro.

"El 2008 fue duro, pero al mismo tiempo no fue tan complicado porque me preparé de la mejor manera para afrontar el calendario de competencias de los Juegos Olímpicos. Me enfoqué en cada carrera y, una vez que terminaba, pasaba a la otra sin sentir ningún tipo de sentimiento al respecto porque no podía permitir que mis emociones afectaran el desempeño deportivo que estaba teniendo", añadió.

Finalmente, habló de la salud mental, un tema de gran relevancia que también vivió en 'carne propia' , y de su rol como padre.

"Cuando tomé la decisión de hablar de mi salud mental en 2014, fue porque me estaba sintiendo muy mal y no quería seguir así. Quería encontrar respuestas a ese tipo de sentimientos y la manera de encontrar ayuda para mejorar. Pienso que esa fue la mejor decisión que tomé y lo que me tiene con vida en la actualidad (...) El trabajo de padre es más duro que ser nadador. Pasé muchos años en la piscina y tenía mucha práctica en esto, pero esta faceta en mi vida es nueva y muy retadora porque es la primera vez que lo hago. Por fortuna, mis hijos son bastante receptivos y me han ayudado a ser mucho más paciente", concluyó.

¿Cuántas medallas ganó Michael Phelps en los Juegos Olímpicos?

En total, este exnadador de 38 años de edad consiguió un total de 28 medallas durante las cinco ocasiones que disputó los Juegos Olímpicos. De estas, 23 fueron de oro, tres de plata y otras dos de bronce.

Vale recordar que la primera que ganó fue en Atenas 2024, mientras que la última fue en Río 2016 . Además, compitió en Sídney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012.

Michael Phelps, considerado el mejor nadador de la historia AFP