Deportista colombiana y su fuerte reclamo, tras no clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024

República Dominicana y Brasil dominaron, con dos boletos a los Juegos Olímpicos cada uno, la primera jornada del Campeonato Panamericano de taekwondo que reparte 16 billetes a Juegos Olímpicos de París 2024 y que se celebra en el Pabellón de Voleibol de Santo Domingo.

Los dominicanos Bernardo Pie, en los -68 kilos, y Madelyn Rodríguez, en los -67 kilogramos, avanzaron a la cita parisina, al igual que los brasileños Edival Pontes (-68) y Henrique Rodrigues, en los -80 kilos.

También aseguraron su pase a los Juegos Olímpicos la canadiense Josipa Kafadar, quien venció en un polémico combate a la colombiana Andrea Ramírez. La deportistas 'cafetera' anotó estaba arriba en el marcador y con el reloj finiquitado, aparentemente había ganado. Sin embargo, los jueces revisaron una acción en los segundos finales a la norteamericana.

En el video se puede apreciar que la canadiense no toca a la colombiana. Ramírez terminó indignada e hizo el respectivo reclamo en redes sociales. "Yo no perdí, los que perdieron la credibilidad fueron ellos. Solo puedo decir gracias a todos por el respaldo. Aunque no deja de doler hay que seguir adelante porque llorona si soy, pero derrotada jamás", dijo sin tapujos en la red social Instagram.

Otras clasificadas fueron la uruguaya María Sara Grippoli, en los -49 kilos; el chileno Joaquín Churchill (-80) y la estadounidense Kristina Teachout (-67).

Pie, que competirá por segunda vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos, derrotó en la pelea definitoria al chileno Ignacio Morales, por 2-0.

El suramericano empezó bien su ataque en el primer asalto, pero rápidamente fue alcanzado y superado por el caribeño que tampoco le dio tregua en el segundo round, alentado por decenas de sus compatriotas.

"Mi clasificación a unos Juegos Olímpicos es una oportunidad más, un camino hacia un sueño que estamos construyendo. La oportunidad de elevar nuestra bandera a lo más alto (en París)", manifestó Pie tras lograr el triunfo.

La dominicana Rodríguez también consiguió su billete a costa del equipo de Chile, en este caso de Claudia Gallardo, a quien venció por 2-0.

Este emparejamiento fue más ajustado con ambas peleadoras cautelosas, más bien esperando un error de su contrincante. Al final la dominicana venció ajustadamente en los dos asaltos.

Mientras, el brasileño Rodrigues despachó por 2-0 al dominicano Moisés Hernández en la final de los -80 kilogramos.

Hernández, quien perdió la oportunidad de participar en sus terceros Juegos Olímpicos, lució lento en su ataque, mientras que Rodrigues siempre fue a la ofensiva sobre el caribeño, , a quien limitó claramente.

El también brasileño Edival Pontes se impuso a José Acuña, de Argentina, de una manera contundente en los -68 kilogramos.

La segunda fecha del clasificatorio se celebrará mañana miércoles, mientras que el jueves se definirán los boletos del taekwondo para los Juegos Paralímpicos, que también se celebrarán en París.