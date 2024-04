Camilo Villegas regresa al Masters de Augusta, nueve años después: ¡A dar el batacazo!

Un año después de darle al golf español el sexto título en el Masters de Augusta, Jon Rahm regresa este jueves al Augusta National para defender su chaqueta verde, esta vez fuera de la PGA y como integrante del controvertido LIV Golf, que el pasado diciembre le fichó con un contrato millonario. Un torneo en el cuál se dará el regreso del colombiano Camilo Villegas después de nueve años de ausencia.

La única forma de retener la icónica chaqueta verde de campeón es firmar un doblete en Augusta. Rahm tiene clara la magnitud del desafío y el nivel de sus rivales, que van de Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy a Brooks Koepka, Jordan Spieth y el japonés Ideki Matsuyama.

El año pasado, en el día de Pascua y tras cuatro días marcados por las adversas condiciones climáticas, Rahm hizo historia con su primer Masters y se convirtió en el cuarto español capaz de ganar este torneo, tras Seve Ballesteros, doble campeón (1980 y 1983), José María Olazábal (1994 y 1999) y Sergio García (2017).

El escenario del golf mundial ha cambiado radicalmente desde entonces. El terremoto causado por el LIV Golf, el millonario circuito financiado por el gobierno de Arabia Saudí le arrebató a la PGA con un contrato estelar. Una propuesta que el de Barrika aceptó también por haber triunfado en Augusta.

Publicidad

"El hecho de estar exento para todos los grandes cinco años es lo que ayudó bastante (a que fichara por el LIV). Si no hubiese ganado un grande el año pasado no sé si hubiese dado ese salto, no te puedo decir con convicción", afirmó Rahm en rueda de prensa.

Camilo Villegas en The Sentry. Fedegolf

McIlroy, a por el 'grand slam'

Reconoció que echa de menos competir en los grandes torneos de la PGA y que sigue esperado que los dos circuitos lleguen a un acuerdo. De momento, se prepara para competir contra Scheffler, campeón del Masters en 2022, y con un McIlroy que pelea por completar el 'grand slam' en su carrera.

Publicidad

Al norirlandés solo le falta el Masters tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2011, el Campeonato de la PGA en 2012 y 2014 y el Open Británico en 2014.

"No tengo que intentar ganar desde el primer 'tee'. Son 72 hoyos, hay muchas formas distintas de ganar el torneo. Estoy con confianza, pero a veces tienes que tomar un camino más conservador, tener paciencia. Puedes ser paciente y tener disciplina, es algo que intenté aprender en los años", dijo McIlroy en rueda de prensa.

Tiger, año 29

Si hay un jugador que sabe lo que es triunfar en Augusta es Tiger Woods, que regresa a este campo por vigésimo noveno año tras estrenarse en 1995.

A sus 48 años, Tiger conquistó cinco veces este torneo y regresa este año consciente de las limitaciones de su físico tras los problemas de tobillo arrastrados desde su grave accidente de carretera en 2021.

Publicidad

"Este torneo significó tanto para mí y mi familia, llevo 29 años jugando aquí, es parte de mi vida. Abracé a mi padre en el primero que gané y en 2019 abracé a mi hijo, cerré el círculo", afirmó Woods.

"A nivel físico en algunos golpes (más problemáticos), cada golpe que no esté en el 'tee' (el golpe inicial de cada hoyo) es un desafío, cuando empezamos el hoyo es un desafío", admitió el estadounidense.

Publicidad

Previsiones meteorológicas

Si la edición de 2023 estuvo marcada por las tormentas de lluvia, que obligaron a Rahm a terminar la tercera ronda en la mañana del domingo, este año se espera mejor clima en Augusta.

Al menos a partir del viernes, cuando debería salir el sol y quedarse hasta la cuarta ronda del domingo. Sí se esperan lluvias el jueves, día inaugural del torneo.