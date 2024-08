Ángel Barajas: "Tres meses fuera de casa y sacrificar tanto, da frutos, como esta medalla"

Ángel Barajas puso a celebrar a Colombia. Este lunes 5 de agosto, en la final de barras fijas, se hizo con el segundo lugar y eso le permitió colgarse la medalla de plata. De esa manera, el país logró la primera presea en los Juegos Olímpicos París 2024. El puntaje del cucuteño fue 14.5333, el mismo del primero, Shinnosuke Oka (Japón) , pero por al tener una ejecución más baja, lo privó del oro.

Aún así, es histórico y así lo expresó el propio deportista nacional. En declaraciones para los medios presentes, entre ellos, Caracol Sports, no ocultó su alegría. Además, envió un mensaje claro a la gente y quienes lo apoyaron, agradeciéndoles por todo. Por último, recordó lo que vivió y las dificultades que superó para llegar a donde está, con lo que no se conforma e irá por mucho más.

¿Cómo fue esa presentación en las barras?

"Muchas gracias, agradecerle a Dios. Hice lo humanamente posible. Es un sueño cumplido. Me siento muy feliz. Logré hacer un buen trabajo, solo disfruté lo que más amo hacer y se dieron las cosas y los resultados".

Mismo puntaje del primero, ¿Qué pudo haber faltado?

"No pensé que me faltara un elemento de más y eso afectó la nota, pero estaba arriba feliz porque sabía que tenía listo el esquema. Me afané en la salida y fue error mío, pero se pudo la plata y eso lo es todo".

¿Cuál es el mensaje a los cucuteños?

"Que muchas gracias por el apoyo a la distancia, se siente ese amor, el cariño y un mensaje de agradecimiento por estar siempre pendientes, en todo momento, desde el inicio y hasta acá que se logró la medalla".

Ángel Barajas, gimnasta colombiano, ganó medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

¿Qué se le viene la cabeza con esto?

"Cada sacrificio vale la pena, de ahora en adelante. Ser obediente, tarde o temprano, muestra los resultados por sí solo. Estar tres meses fuera de casa y sacrificar tanto, da sus frutos y en París, lo estamos viendo".

Jairo Ruiz, su entrenador, lo vivió con locura...

"El profesor Jairo ha sido como mi papá, estando desde pequeño junto a él. Le tengo un aprecio enorme. Hice la rutina completa, no como estaba pronosticada, pero igual el resultado se dio y la alegría es evidente".

¿A quiénes les regala esta medalla?

"Dedico esta medalla a Dios, a mi familia y, en especial, mi mamá que hizo un sacrificio para venir. A Cúcuta, las empresas que me han acompañado, ayudado y aportado de principio hasta el final y en los Olímpicos".