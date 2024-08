Anthony Zambrano se retira de los Juegos Olímpicos de París 2024: se despide por lesión

Anthony Zambrano disputó, este sábado, la prueba de clasificación de los 400 metros planos pero no consiguió entrar entre los primeros lugares, que recibieron el tiquete directo a la semifinal. El colombiano debía ir al repechaje, pero anunció que no lo disputará por una lesión.

Zambrano no llegaba en su mejor nivel a estas njustas deportivas, por las constantes lesiones sufridas a lo largo del año y durante su presentación, fue evidente que no pudo correr de forma cómoda. Minutos después de terminar su acción en París, utilizó sus redes sociales para comunicar cuál es la molestia que tuvo y dio un anuncio, que sorprendió a todos los aficionados.

"Primero que todo, gracias a Dios y los santos por permitirme participar en mis terceros Juegos Olímpicos. Estoy en deuda conmigo mismo, con mi país y mi departamento. Hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda. Estoy agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo, pero así es el deporte de alto rendimiento cuando estamos en forma. Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamado y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento. Gracias por todo, pero me retiro este año de las pista. El otro año volvemos con toda… gracias", fueron las palabras de Anthony Zambrano.