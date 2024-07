Camila Osorio, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver su debut en Juegos Olímpicos París 2024

La temporada de la tenista colombiana Camila Osorio ha sido de altibajos. Todo empezó con una derrota en primera ronda en Hobart y el Australian Open; posteriormente, cayó en la segunda del WTA de Transilvania y el Abierto ATX; y siguió con las eliminaciones en segunda qualy del BNP Open Paribas y el Miami Open. Pero llegó el momento de mejores resultados y de tocar la gloria.

En la Copa Colsanitas, haciéndose fuerte en casa, se coronó campeona. Sin embargo, recibió un baldado de agua fría, al ser superada en el Mutua Madrid Open, en la qualy uno. Ya en el Catalonia Open, alcanzó las semifinales, lo que llenaba de ilusión. Pero, en Internazionali BNL d'Italia, Grand Prix De Son Altesse Royale y Roland Garros, no tuvo suerte, despidiéndose en segunda ronda.

Las lesiones no le permitieron mantener regularidad. Razón por la que el panorama no mejoró ni para Rothesay Open, ni para Rothesay Classic, diciendo 'adiós' en primera fase. Después de eso, Camila Osorio volvió a las canchas en el Rothesay International, perdiendo en la qualy 1. Por último, fue superada en segunda ronda de Wimbledon, siendo su último partido disputado por ahora.

La espera llegó a su final. Los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el evento elegido, tras ganarse el derecho y ser seleccionada como la única tenista colombiana en estas justas deportivas. Allí, hará su debut el sábado 27 de julio, a las 5:00 de la mañana (Hora de Colombia); 12:00 p.m. (Hora de Francia), frente a la letona Jelena Ostapenko, actual número 11 del mundo en el ranking de la WTA.

Por eso, para que no se pierda ni un solo detalle, lo invitamos a que se programe. Vea Camila Osorio vs. Jelena Ostapenko, EN VIVO, por la señal principal y la señal HD2 de Caracol Televisión, a las 5:00 a.m. (Colombia); y, ONLINE, por el portal web de Caracol Sports ( https://deportesenvivo.noticiascaracol.com/ ), a la misma hora, en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Camila Osorio, la única tenista colombiana que está en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Programación del debut de Camila Osorio en Juegos Olímpicos

Día: sábado 27 de julio.

Hora: 5:00 a.m. (Colombia) / 12:00 p.m. (Francia).

Rival: Jelena Ostapenko.

Jornada: primera ronda de París 2024.

Transmisión por TV: señal principal y HD2 de Caracol Televisión.

Transmisión por internet: https://deportesenvivo.noticiascaracol.com/ .