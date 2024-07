Camila Osorio no para de batir récords para Colombia en los Juegos Olímpicos: va por todo

¡ Camila Osorio , con paso firme en París 2024! La cucuteña volvió a vivir otro día de ensueño, este lunes 29 de julio, luego de que en dos sets corridos venciera a la ucraniana Dayana Yastremska con parciales de 7-6 y 6-4 para así colocar su nombre en la tercera ronda de las justas parisinas.

No obstante, eso no es todo; la colombiana está demostrando con creces el buen nivel que hace unos años la llevó a ser ganadora del US Open Junior en el 2019 y la número uno en el escalafón de dicha categoría. Así pues, con su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, es la segunda vez que Camila Osorio vence a dos tenistas del top-30 en un mismo torneo.

La primera vez que sucedió fue en el Masters 1.000 de Roma, en el 2023; allí, derrotó a la croata Petra Martic y a la francesa Caroline Garcia.

Segunda vez que Camila Osorio vence a dos tenistas top-30 en un mismo torneo:



🇮🇹 Roma 2023

d. Petra Martic 🇭🇷 (28º)

d. Caroline Garcia 🇫🇷 (4º)



🇫🇷 Olímpicos París 2024

d. Jelena Ostapenko 🇱🇻 (11º)

d. Dayana Yastremska 🇺🇦 (28º) — Fabián Valeth O. (@fabianv_) July 29, 2024

Ya luego en la cita deportiva más importante del mundo que se está llevando a cabo en el país europeo, en la primera ronda, el pasado 28 de julio, la 'cafetera' superó de grata manera la letona Jelena Ostapenko, quien actualmente es la número 11 de la WTA, con parciales de 6-4 y 6-3.

En la segunda ronda, como anteriormente fue mencionado, venció a Dayana Yastremska, tenista que se ubica en la casilla 28 en el escalafón mundial.

Otro récord de Camila Osorio en París 2024

De igual manera, es preciso comentar que con la importante victoria de Camila Osorio contra la ucraniana, es la tercera vez que el tenis de nuestro país está en octavos de final de sencillos en unos Juegos Olímpicos. Además, por primera vez en 20 años, contando hombres y mujeres, pues las anteriores veces había sido en Sídney 2000 con Fabiola Zuluaga, también la tenista en cucuteña hizo lo propio en Atenas 2004 y ahora en París 2024 lo consiguió Camila Osorio.

Tercera vez que el tenis colombiano está en octavos de final de sencillos en unos Juegos Olímpicos Y POR PRIMERA VEZ EN 20 AÑOS (contando hombres y mujeres):



🇦🇺 Sídney 2000: Fabiola Zuluaga

🇬🇷 Atenas 2004: Fabiola Zuluaga

🇫🇷 París 2024: Camila Osorio #Paris2024 — Fabián Valeth O. (@fabianv_) July 29, 2024

¿Cómo fue la presentación de Camila Osorio, en la segunda ronda?

Si bien en el primer set, la colombiana se vio sorprendida por Dayana Yastremska, quien saltó a la cancha con la ilusión de pasar a la siguiente ronda, Osorio Serrano batalló cada una de las bolas y forzó un 'tie break' en el que con fuerza y determinación se llevó el primer parcial: 7-6.

Después, en el segundo parcial, la cucuteña, siempre con una sonrisa de oreja, fue dejando en el camino a la ucraniana para así vencerla 6-4 y colocar su nombre en la tercera ronda de sencillos en París 2024.