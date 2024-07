Camila Osorio "vive un sueño" en los Juegos Olímpicos París 2024: "Estoy muy emocionada"

Camila Osorio sueña en grande en los Juegos Olímpicos de París 2024 . En primera ronda, derrotó a Jelena Ostapenko, una de las favoritas a ganar medalla, y, ahora, derrotó a la número 28 del mundo, Dayana Yastremska. El resultado final fue de 7-6 y 6-4 , en sets corridos, avanzando a tercera ronda y manteniendo viva la ilusión de colgarse una presea.

Por eso, la emoción está a flor de piel. En zona mixta, la jugadora colombiana atendió a los medios de comunicación, con la presencia de Caracol Sports, e hizo un balance general. Allí, no solo analizó el partido, sino que, además, recordó cómo fueron sus inicios, las metas trazadas y se acordó de cada uno de sus seres queridos: su mamá, su papá y su abuela.

¿Qué sensaciones hay, tras la victoria?

"Estoy emocionada; avanzar es un sueño, fue una batalla dura. Me siento demasiado feliz, lo entregué todo, luché hasta el final y agradecida con Dios por este triunfo tan importante".

¿Cuál es el mensaje para sus padres?

"Sé que me están viendo, así que gracias por apoyarme, cumplir mis sueños y vivirlo conmigo. Sé que tenemos más cosas por lograr y este es solo el inicio".

Publicidad

Y su abuelita, ese ángel que está ahí siempre...

"Mi abuelita me decía, desde el cielo, que le pegara duro a las diagonales. Ella me ayudó y me acompaña todo el tiempo y fue clave en todo este camino".

¿Cómo analiza el compromiso?

"Fue un partido similar al de primera ronda, lleno de potencia. Tuve que jugar más bolas extras, lucharlas todas. En algún punto, lo vi complicado, pero se sacó adelante. No es como empieza, sino como termina".

Camila Osorio, tenista colombiana, celebra su victoria en segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Publicidad

¿Dónde estuvo la clave de la victoria?

"Es una locura. Al final, así es el tenis. Se trata de jugar con inteligencia y cabeza. Lo más difícil es controlar las emociones, pero se manejaron bien y se logró".

Esas estrellas en el rostro, ¿Trajo suficientes hasta la final?

"Traje varias estrellitas (risas). Me la puse una vez, me gustó, sentí que iba con la personalidad y seguí con ellas".

Recordar sus inicios y ver donde va, ¿Se lo imaginó?

"Esto es algo increíble. Todo lo que ha pasado, el camino, en fin, es único. Ver los torneos y estar acá, es algo maravilloso; estoy feliz".