Camila Osorio y unas emotivas palabras: se acordó de sus seres queridos, en París 2024

Luego de casi dos horas de partido y con parciales 7-6 y 6-4, Camila Osorio venció a la ucraniana Dayana Yastremska (28 del mundo), en la cancha 7 y por la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 . Así las cosas, se alcanza una histórica participación para Colombia en estas justas deportivas.

Como un déjà vu de lo ocurrido frente a la letona, Jelena Ostapenko, en su debut , 'Cami' tuvo unos juegos iniciales en los que se fue acomodando al partido y al juego de la rival. De hecho, inició con un 1-3 en contra en el primer set, pero la colombiana fue certera, guardó calma y fue inteligente hasta llegar a un emocionante tiebreak.

Luego de remontar e igualar 6-6, el primer parcial se definió en un desempate, donde Camila Osorio demostró todas sus virtudes y llevó a la ucraniana a su terreno, consiguiendo sumar la primera parte de su victoria. Fue su inteligencia la que determinó que el segundo set encontrara el camino al disputar un punto a la vez.

El segundo estuvo más controlado por parte de la cucuteña. Aunque la ucraniana nunca se doblegó, fue el paso de los puntos los que le comenzaron a jugar en contra y la presión llegó cuando el set final estaba 5-4 a favor de la colombiana y culminó con el 6-4.

Camila Osorio, en acción de partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 Comité Olímpico Colombiano

Publicidad

Nueva victoria olímpica Camila Osorio, quien no ocultó su alegría y, por eso, tuvo un espacio para dedicarle el triunfo a los padres y, en general, seres queridos. "Sé que me están viendo, así que gracias por apoyarme, cumplir mis sueños y vivirlo conmigo. Tenemos más cosas por lograr y este es solo el inicio", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único. En sus declaraciones, también se acordó de su abuelita, quien ya falleció, pero fue importante en toda su carrera. "Mi abuelita me decía, desde el cielo, que le pegara duro a las diagonales. Ella me ayudó y me acompaña todo el tiempo y fue clave en todo este camino", sentenció.