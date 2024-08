"Carlos Alcaraz y Novak Djokovic están igualados, no hay favoritos en Juegos Olímpicos"

Carlos Alcaraz completó su sesión preparatoria en la víspera de la final olímpica contra Novak Djokovic. El español disfruta de una jornada de descanso después de la intensidad de las jornadas anteriores en las que varios días ha tenido que doblar partidos, con el individual y el dobles.

El campeón de Wimbledon y Roland Garros se ejercitó con el seleccionador español David Ferrer en una de las pistas exteriores del recinto. En medio de una gran expectación y frenado por los seguidores para hacerse fotos y firmar autógrafos, el capitán de España atendió a la Agencia EFE.

Es la víspera de un momento histórico. ¿Cuáles son las sensaciones?

"Todo va bien. La verdad es que ya están en la final y estamos contentos. Es una jornada de descanso que nos va a venir muy bien y en ese aspecto ilusionados para el partido del domingo".

Todos tienen una gran experiencia de finales de Grand Slam, de Copa Davis. ¿Es distinta en algo la preparación el día antes de la lucha por una medalla de oro que en otros eventos?

"Siempre se intenta hacer ver la importancia, mentalizarnos. Carlos tiene mucha experiencia, finales de Grand Slam y más. Hay alguna diferencia, claro y siempre intentamos evaluarlo. Carlos ha jugado en grandes escenarios. Más que yo. Pero en ese aspecto intentas mantener las rutinas de la semana, que descanse bien. Y antes del partido visualizaremos lo que tenemos que hacer para ganar a Djokovic en tierra".

Carlos Alcaraz, tenista español.

Casi no hay peor rival que el serbio, por el empeño que tiene en ganar el oro, el único éxito que le falta. Está muy motivado.

"Es el partido soñado para los aficionados. Está jugando muy bien esta semana. Se entiende muy bien con la pelota. Pero bueno, también es cierto que Carlos ya le ha ganado varias veces y sabe lo que es ganarle en torneos importantes como los GRand Slam y ahora, en tierra, vamos a ver como sucede. Jugamos en tierra, que yo creo que Carlos se siente cómodo y puede que por su tipo de juego le pueda hacer daño. Será un partido duro, a cara de perro, claro".

¿Es superior Carlos a Djokovic en tierra ahora mismo?

"No, no creo. Están muy igualados. No sé. Es verdad que Carlos viene de ganar Roland Garros, pero en tenis una semana estás con buenas sensaciones y otras menos. Creo que va a ser diferente a Wimbledon en ese aspecto".

España con otra medalla olímpica. No falla el tenis en cada edición de los Juegos.

"Si, si falla, pero además con Carlos Alcaraz y el equipo que teníamos pues ha salido todo bien y ahora tenemos el tema del dobles femenino que tiene también otra oportunidad. Estamos contentos por el ambiente que ha habido toda la semana y si hay medalla, mejor. Pero si no la hubiera habido, personalmente, por el ambiente y todo lo que hemos vivido, tampoco hubiera cambiado para mí".