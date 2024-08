Estados Unidos vs. Serbia, EN VIVO: hora y dónde ver baloncesto en Juegos Olímpicos 2024

Los Vengadores contra el mejor jugador de la gran liga en tres de los cuatro últimos años. El 'Joker' Nikola Jokic y su tropa serbia es la penúltima dificultad del Team USA en su conquista del quinto oro olímpico consecutivo, el jueves en París en semifinales (2:00 p.m.).

Antes (8:30 a.m.) el anfitrión Francia, renacido en cuartos ante Canadá (82-73), quiere la revancha contra la campeona mundial, Alemania, ante la que cayó desde muy alto en la fase de grupos (85-71).

Programación de la Selección de Estados Unidos de baloncesto, en París 2024

Día: jueves 8 de agosto.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia) / 9:00 p.m. (Francia).

Rival: Serbia.

Jornada: semifinales.

Transmisión por televisión: Claro Sports.

Transmisión por internet: canal de YouTube de Claro Sports.

Paseo ante remontada

Estados Unidos, autodenominados 'Los Vengadores', llega a semifinales tras haber subido una marcha en cuartos frente a Brasil (122-87) después de una primera fase sin fallo en la que, sin embargo, ofreció alguna esperanza a sus rivales en el primer tramo de los partidos (un punto por abajo ante Puerto Rico tras 14 minutos).

"La primera unidad -el quinteto inicial- tuvo un mejor arranque (contra Brasil) que en los otros partidos del torneo. Sentimos la energía de jugar a eliminación directa. Hizo que ofreciéramos lo mejor que tenemos", señaló Stephen Curry sobre el problema diagnosticado y la solución.

Será la segunda vez que el Team USA choque contra Serbia en el torneo, tras ganar en el debut 110-84, en una tarde muy inspirada de Kevin Durant -21 puntos sin fallo en 8 minutos con cinco triples- en Lille.

LeBron James y Steph Curry, figuras de la selección de baloncesto de Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

No lo tendrá tan fácil en París. Serbia llega con el subidón moral de haber sido capaz de remontar 24 puntos ante Australia para rematarla en la prórroga (95-90). Fue la mayor diferencia recortada en unos Juegos Olímpicos.

"Serbia es realmente buena, no podemos dormirnos por haber ganado dos veces -la primera en un preparatorio-. Tenemos que estar preparados para hacer un gran esfuerzo, pensar en qué harán diferente. Cada partido es único. No sabes cuándo el balón entrará y cuándo no. Tenemos que estar preparados", avisó el técnico Steven Kerr.

Tras un arranque irregular contra Estados Unidos, Jokic ha subido el nivel: 21 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias ante Australia.

LeBron James, el gran líder del equipo, subraya también que cualquier despiste puede pagarse cara: "Cada partido es nuestro propio test, no importa lo que ocurrió en los dos partidos anteriores, todo se jugará el jueves".