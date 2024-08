Hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE a Simone Biles en la gimnasia artística de Olímpicos

Tras colgarse el oro por equipos, Simone Biles buscará reconquistar el jueves en París 2024 su corona olímpica en el concurso general individual, en una final que se anuncia como un duelo con la brasileña Rebeca Andrade, vigente subcampeona y la mayor amenaza para la estrella estadounidense.

Recuperada de la pesadilla de Tokio, Biles volvió a sonreír en París. Contundente en las clasificaciones, el martes estuvo de nuevo segura en la final por equipos. Claras dominadoras, esta vez la final fue una fiesta para las estadounidenses, que se resarcieron de la amarga experiencia de 2021, cuando fueron segundas después de que Biles comenzara a padecer su bloqueo mental.

La gimnasta más condecorada de la historia, ahora con 27 años, volvía a subirse así a lo más alto de un podio olímpico por primera vez desde Rio-2016 para sumar su quinto oro olímpico.

Hora y dónde ver a Simone Biles

Día: jueves 1 de agosto.

Hora: 11:15 a.m. (hora de Colombia).

Escenario: Bercy Arena.

Jornada: Final All Around.

Transmisión por televisión: señal principal y la señal HD2 de Caracol Televisión.

Transmisión por internet: portal web de Caracol Sports ( https://deportesenvivo.noticiascaracol.com/ ).

"Creo que todas teníamos algo que demostrar tras Tokio", explicó Biles satisfecha. "Y esta noche lo hicimos".

Simone Biles, en París 2024. Foto: AFP

Pero ella no fue la única que tuvo un gran día. Dos escalones más abajo del podio sonreía una pletórica Rebeca Andrade, celebrando con sus compañeras brasileñas un bronce inédito para la gimnasia por equipos de su país.

Tras sus históricas medallas en Tokio -los primeros podios olímpicos para una mujer gimnasta de su país la paulista rompía otro techo para la gimnasia sudamericana, al liderar a su equipo a un bronce olímpico con el que Brasil rubrica su irrupción en la élite de este deporte.

Lo hizo, además, con un soberbio salto en la última rotación, a la que las brasileñas habían llegado sextas, y que le valió no solo un podio olímpico, sino la mejor nota de la tarde, un espectacular 15,1.

A pesar de que Andrade también superó a Biles, más conservadora y dedicada al equipo, en las barras asimétricas, el dominio de la ganadora de 23 títulos mundiales todavía parece incuestionable.

Después de dos años alejada de la élite y dedicada a su recuperación mental, Biles regresó en 2023 para conquistar su sexto título mundial en el concurso general, y lideró también las clasificaciones del domingo. Aunque siempre con Andrade tras sus pasos.