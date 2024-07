La estrella que no estará en la inauguración de los Juegos Olímpicos: esta fue la razón

Carlos Alcaraz confirmó su ausencia en la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 que contará con una representación parcial del equipo español de tenis en el desfile de deportistas.

"Me hacía mucha ilusión poder ir a la Ceremonia Inaugural de los JJOO con España, pero mañana tengo dos partidos y lo aconsejable es descansar y estar listo! Esto empieza!", dijo en redes sociales el actual campeón de Roland Garros y Wimbledon.

Alcaraz debutará como olímpico el sábado. Se estrenará en el cuadro individual ante el libanés Hady Habib y después jugará el encuentro de dobles junto a Rafael Nadal contra los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, pareja de dobles de España. MARTIN BERNETTI/AFP

Parte del conjunto de tenis asistirá a la ceremonia inaugural. Entre ellos, posiblemente, Rafael Nadal, que no entra en escena hasta por la tarde, en dobles, junto a Alcaraz.

El seleccionador español David Ferrer, que confirmó que no irá al desfile, apuntó que Nadal "estará" en el acto. "Esperemos que esté descansado para jugar el dobles".

"Todo el equipo no va a ir seguro. No sé aún quienes van a ir, pero todos no", indicó el capitán de España.

El sábado comienza la competición de tenis en Roland Garros. Saltarán ya a la pista los dos equipos de dobles, Nadal y Alcaraz y Marcel Granollers y Pablo Carreño, y Cristina Bucsa que está fijada en el primer turno de la jornada en su duelo frente a la croata Petra Martic.

El resto de tenistas no entrará en acción hasta el domingo. Sara Sorribes, la única que está inscrita en todas las modalidades, y los otros dos participantes en el individual masculino, Jaume Munar y Pedro Martínez.