¿Por qué eligieron a Fernando Gaviria y no a Juan Esteban Arango para Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están llegando a su final y con ello, se da la participación de los últimos deportistas colombianos. Este fue el caso de Fernando Gaviria , quien disputó el ómnium y su desempeño no fue el mejor. Al final de las diferentes pruebas, terminó en el puesto 17, con un total de 42 puntos. Razón por la que las preguntas no tardaron en surgir y hubo ciertas dudas.

Previo al inicio de las justas deportivas, se cuestionó la decisión que tomaron para el cupo numérico de Colombia. Allí, la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Ciclismo consideró que Fernando Gaviria era el indicado para representar al país, en lugar de Juan Esteban Arango, quien había conseguido la plaza, gracias a su alto rendimiento. Esto desató una 'ola' de señalamientos.

Por eso, tiempo después y con el fin de poner punto final a la polémica, John Jaime González, entrenador de la Selección Colombia de ciclismo, se pronunció. En entrevista con Jhonsson Rojas, que es periodista de Caracol Sports y enviado especial, el estratega habló y contó los detalles que lo llevaron a tomar dicha decisión. Allí, fue claro y contundente en sus conceptos y argumentos.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano, en la prueba de ómnium de los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

"Nosotros, en estos momentos, como país, es complicado tener un corredor que gane a este nivel. Tenemos que seguir trabajando. Tanto Fernando Gaviria como Juan Esteban Arango son buenos y excelentes corredores y vamos trabajando. Se van haciendo las cosas de la mejor manera, trabajando y tratando de tener el hombre que pensábamos era el indicado", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único. "Pensábamos que Fernando Gaviria iba a hacer un mejor papel porque a estas velocidades es dura la cosa. En la anterior temporada, Juan Esteban Arango sufrió bastante, en el campeonato del mundo, en la prueba de puntos porque no pudo correr y no se clasificó. Tratamos de buscar al personaje ideal para representar bien al país, en los diferentes eventos", dijo.