Queen Saray Villegas: "Tristemente, en Colombia, no hay pista para entrenar BMX Freestyle"

Queen Saray Villegas, de 21 años y nacida en Buga, estuvo muy cerca de darle la primera medalla a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la modalidad de BMX Freestyle, finalizó en el cuarto lugar, gracias a un puntaje de 88,0, quedando a 0,8 de la australiana Natalya Diehm (88,8 unidades), quien se subió al tercer lugar del podio. Dolió, pero es digno de aplaudir y de enmarcar.

Y es que fueron sus primeras justas deportivas y, además, se convirtió en la primera representante del país 'cafetero' en dicha disciplina. Sin embargo, llegar hasta ese punto no fue nada sencillo y así lo reveló la propia ciclista, en entrevista con Caracol Sports, tras su participación. Allí, reveló cómo fueron sus inicios, pero, en especial, hizo un pedido al gobierno, ya que no tenemos pistas.

"En Colombia no tenemos una pista, tristemente; siempre que entreno, me toca afuera del país y buscar, pero bueno, tengo la esperanza de que Buga sea pionero y tengamos la primera pista de BMX Freestyle allí, porque hay mucho talento en Colombia. Ojalá lo hagan y crezca la participación, y muchos aprendan y conozcan el deporte para que el nivel suba demasiado", expresó.

De igual manera, recordó las maniobras que hizo su familia para que ella pudiera practicar este deporte, que tanto la llena y alegra. "Cuando empezamos y queríamos salir de Colombia a competir, mi papá nos hizo una pista en la casa. Se las ingenió, la armó como en un mes, subimos el nivel, viajamos, mejoramos bastante y eso nos permitió crecer hasta acá", añadió Queen Saray Villegas.

Queen Saray Villegas, deportista colombiana de BMX Freestyle, en los Juegos Olímpicos de París 2024 Comité Olímpico Colombiano

Para finalizar, se refirió a la pista a la que se enfrentó y donde no la pasó bien en la primera salida, al tener dos tropiezos y una calificación de 64,8. "Esa pista era súper grande, mientras que en la que entrenaba tenía todo, pero era pequeña. Eso hace que cambien los obstáculos, así que con ganas de tener una pista y entrenar ahí para obtener el nivel, crecer y representar al país", dijo.

Eso sí, los malos aterrizajes no solo se debieron a lo dicho anteriormente, sino que también los nervios jugaron una mala pasada. "La verdad es que estaba asustada. Primera vez con tanto público en una competencia y sentí presión en la ronda inicial. Después me tranquilicé y supe cómo afrontar todo. Me solté, me sentí confiada, segura y en la segunda lo hice mejor", sentenció.