Queen Villegas y una histórica clasificación: "Es lindo representar a Colombia"

Las dos representantes sudamericanas, la colombiana Queen Villegas y la chilena Macarena Pérez Grasset se clasificaron este martes a la final de la prueba de BMX estilo libre de Juegos Olímpicos París 2024 , que se disputa en la Plaza de la Concordia de la capital francesa.

Con doce participantes, las nueve que obtuvieron mejor media en sus dos 'runs' de un minuto -puntuados en base a la dificultad y a la ejecución de las acrobacias- se clasificaron a la final, que tendrá lugar el miércoles.

En sus primeros Juegos Olímpicos, Villegas obtuvo la sexta mejor puntuación, con un promedio de 84,42, mientras que Macarena Pérez Grasset, octava en Tokio en 2021, pasó a la final un puesto por detrás de la colombiana, con 84,24 puntos de media.

“Estoy muy feliz de las dos rondas, logramos pasar y esperamos darla toda en la final. Es lindo poder estar representando a Colombia y viviendo esta experiencia aprovechando esto. En la primera salida quería estar un poco más confiada sobre la pista, conocerla un poco mejor. Hay mucha gente acá y eso me asusta bastante, pero en la segunda salida arriesgué más. En la final, arrancaré como terminé en esta clasificación”, fueron las palabras iniciales de la ciclista vallecaucana, que está en su primera experiencia en unas olimpiadas.

Queen Saray Villegas, en los Juegos Olímpicos París 2024. /AFP

Publicidad

Villegas habló de su rutina y de las diferencias entre la pista en la que se crío: “Es un minuto en el que debemos demostrarlo todo, espero que en la final pueda entregar más. Estamos disfrutando esto con mi entrenador. Es muy diferente esto, comparado con la pista que tenemos en Buga. Esta es mucho más grande y acá el sol estaba muy fuerte. Nos golpea bastante a todas”.

“En la clasificatoria solo pensaba en que no podía fallar, que tenía que hacer lo que he entrenado y hacer los giros como siempre los he hecho. En la final tengo que divertirme y arriesgar un poco más para poder conseguir mejor puntaje”, dijo sobre su actuación de este martes, en donde consiguió la histórica clasificación y ahora peleará por una medalla.

Publicidad

Las altas temperaturas han dificultado el desarrollo normal de las actividades: “La primera ronda la terminé muy mareada, pero tenía a mi lado a todo un equipo que logró auxiliarme. Todos están detrás de esto y me apoyan. Mi entrenador solo decía que me divertiera, que hiciera lo mismo que habíamos practicado para dejar a Colombia en lo más alto”.

“Hay muchos colombianos y es muy lindo que haya gente acá apoyándolo a uno. Quiero enviarle un abrazo a todos los compatriotas que me están apoyando desde sus casas. Qué triste no poder estar con mi hermana acá, porque siempre pienso en ella. Este es un sueño de las dos”, culminó Queen Saray.