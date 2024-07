Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, en Juegos Olímpicos de París 2024: así está el historial

Rafael Nadal se mostró dispuesto a emprender el duelo de segunda ronda de los Juegos Olímpico de París 2024 ante el serbio Novak Djokovic a pesar de reconocer que se encuentra en un momento incierto.

Nadal sufrió para cerrar el triunfo ante el húngaro Marton Fucsovics, pero logró que la victoria y la clasificación no se le escapara. "Voy a intentarlo, estoy disfrutando de la experiencia", dijo del encuentro contra Djokovic, antaño más habitual en rondas finales.

"Normalmente, cuando jugábamos este tipo de partidos contra él y yo, jugamos en rondas finales por algo realmente importante. Estos son los Juegos Olímpicos y cada partido es importante sin ninguna duda. Estoy que no sé el nivel que puedo llegar a jugar, con lo cual voy a intentar esforzarme al máximo para realmente crearle problemas; pero bueno, es un poquito incierto lo que vaya a pasar", dijo Nadal.

"Yo siempre procuro estar con la actitud necesaria y si viene la inspiración que me pille trabajando; ahí estaremos e intentaremos dar el máximo para que sea una noche especial en un ambiente mágico", confió el ganador de veintidós Grand Slam.

Rafael Nadal explicó la situación física por la que atraviesa y la decisión tomada el sábado de saltar a la pista para disputar el torneo individual. "Decidimos el sábado jugar este el partido hablando con el equipo. Es verdad que tuve que parar un día porque tuve un problemilla en el aductor largo y en las pruebas salió también una imagen que había algo. Algo muy pequeñito, pero había algo; he trabajado muchísima fisioterapia estos días y creo que más o menos va aguantando. Tengo la incertidumbre cuando hay una imagen en un músculo y de cómo va a reaccionar; la verdad es que la imagen es muy pequeña y parece un músculo que no tiene un impacto muy directo en los movimientos. Por lo cual soy relativamente optimista", dijo.

"El sábado tenía dudas por eso y de ver si reservarme solo para el doble, pero tenía que probar, lo he probado, creo que ha ido bien y ojalá el lunes me levante bien y que no haya contratiempos y pueda competir bien", indicó Rafael Nadal.

El ganador catorce veces en Roland Garros reconoció los apuros que sufrió para sacar adelante el choque con Fucsovics.

"Jugué un muy buen primer set, de un nivel superior a lo que venía jugando últimamente; después no, no he conseguido mantener el nivel porque no he conseguido mantener la intensidad y el ritmo de juego que venía jugando; he bajado, con lo cual cuando bajas el otro empieza crecerse y en ese caso ha empezado a jugar cómodo; todo lo contrario que el primer set", explicó Rafael Nadal sobre el partido.

"Ha comenzado a jugar cómodo y entonces ya cometo errores. Coge confianza y es cuando se ha complicado el partido mucho. Al final he encontrado la manera de volver a recuperar el nivel y estoy feliz por ello porque me da la oportunidad de volver a jugar el lunes, un partido que me hace ilusión, aunque es verdad que soy precavido", añadió.

El público francés impulsó al español en los momentos de más apuros. "Al final yo en Francia me siento muy querido desde hace muchísimo tiempo. Todos saben lo importante que es para mí esta ciudad y lo especial que es. Y la realidad es que solo puedo dar las gracias. Muchas gracias a París y gracias a Francia por darme el honor de recibir la antorcha en un lugar tan especial en un momento tan especial. Es algo que se va a quedar para siempre en mi memoria".

"Y en Roland Garros, cada vez que juego me siento increíblemente apoyado, querido y solo puedo dar las gracias", insistió el balear.

"Se había complicado de verdad. He podido sacar un juego clave y a partir de ahí he dado otro empujón de energía, he subido un poquito el nivel y al final un poquito a trompicones, con momentos mejores y momentos peores, pero creo que he recuperado un poquito de iniciativa", concluyó.