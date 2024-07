Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, EN VIVO: hora y dónde ver los Juegos Olímpicos París 2024

En un ejercicio de supervivencia, una lección más de afán de superación, Rafael Nadal resistió a la amenaza del adiós y a otra eliminación prematura en la Philippe Chatrier. Sacó adelante, a duras penas, el mano a mano contra el húngaro Marton Fucsovics, por 6-1, 4-6 y 6-4 , para instalarse en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 , donde le espera Novak Djokovic.

El serbio, que disfrutó de un benévolo trámite en su estreno en París, desafió a Nadal y le emplazó a un cara a cara en segunda ronda. "Yo ya he cumplido mi parte. Ahora tiene que cumplir con la suya", dijo cuando todavía el español tenía pendiente su compromiso y aún estaba en el aire su salida a la cancha. Ya hay duelo, uno más para la leyenda y se avecina un gran compromiso.

Por eso, nadie se quiere perder este encuentro y ya hay programación. De acuerdo con la organización de las justas deportivas, Rafael Nadal vs. Novak Djokovic será el lunes 29 de julio, no antes de la 1:30 p.m. (hora Francia), es decir, 6:30 a.m. (hora Colombia). Y es que este encuentro será el segundo turno en la cancha del Philippe Chatrier, después de Iga Swiatek frente a Diane Parry.

Dicho juego, entre el español y el serbio, se puede ver, EN VIVO, por el canal de televisión de Claro Sports. De igual manera, ONLINE, en el canal de YouTube de Claro Sports. Por último, en Caracol Sports se llevará a cabo el habitual minuto a minuto, donde se contará al detalle lo que suceda en el terreno de juego. La opción que escoja será desde las 6:30 de la mañana (hora Colombia).

Hora y dónde ver Rafael Nadal vs. Novak Djokovic

Día: lunes 29 de julio.

Hora: no antes de las 6:30 a.m. (Colombia) / 1:30 p.m. (Francia).

Jornada: segunda ronda.

Estadio: Philippe Chatrier.

Transmisión: Claro Sports y canal de YouTube de Claro Sports.

Novak Djokovic y Rafael Nadal, se saludan, tras un enfrentamiento en Roland Garros AFP

Rafael Nadal disipó las dudas y se adentró en el cuadro principal después de testar su físico y comprobar las sensaciones de su cuerpo después del esfuerzo del encuentro de dobles del sábado junto a Carlos Alcaraz ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.

El calentamiento previo, en la Philippe Chatrier antes del partido, fue positivo. Mantiene Nadal la venda en el muslo derecho que delata la molestia que desde hace días siente en el aductor. "Preventivo", dijo David Ferrer cuando confirmó que el ganador de veintidós Grand Slam saltaría a la pista a jugar.

Aceptó la apuesta, también el balear en el torneo individual. A pesar de que a la vuelta de la esquina le espera Novak Djokovic para dirimir el 'penúltimo' clásico de la reciente historia del tenis.

Con el triunfo ante Fucsovics y la reserva en la segunda ronda, el programa olímpico se intensifica para el campeón, que tendrá que repartir su atención entre el dobles y el torneo individual. Con lo que ello significa. Y la previsión, la posibilidad, de que en alguna jornada le toque doblar, como le sucedió a Alcaraz el sábado.