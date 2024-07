Siguen las bajas en el tenis de los Juegos Olímpicos: se retiró un doble campeón olímpico

El británico Andy Murray , que anunció su baja del torneo individual de París 2024 para centrarse, únicamente, en el evento de dobles que compartirá con Daniel Evans, destacó la felicidad que supone poder echar el cierre a su carrera en una competición como los Juegos Olímpicos .

“Estoy feliz por terminar mi carrera en los Juegos Olímpicos. Hace unos meses no lo sabía, no estaba contento con la posibilidad de parar, estaba bastante inseguro al respecto. Pero ahora que ha llegado el momento, que he tomado esa decisión definitivamente, me siento bien”, indicó el tenista escocés, que pretende dejar el tenis profesional con una medalla en París.

Murray, dos veces campeón olímpico en el cuadro de singles, en Londres 2012 y Río 2016, había avanzado su retirada del tenis profesional al final del evento de París. Inicialmente inscrito en individuales y dobles, lastrado por las molestias física, ha preferido centrarse en el dobles.

"He decidido retirarme de los individuales para concentrarme en dobles con Dan Evans. Tengo muchas ganas de empezar y representar a Gran Bretaña una vez más ”, afirmó el jugador.

Andy Murray durante entrenamiento en el ATP 250 de Brisbane. Getty Images

Murray, de 37 años y ganador de tres títulos del Grand Slam, además de llegar a ser número uno del mundo, dejará la competición tras París 2024. El escocés que comparte equipo con Daniel Evans, tendrán como primeros adversarios en el torneo de dobles al conjunto japonés que forman Taro Daniel y Kei Nishikori.

“Taro Daniel y Kei Nishikori no han jugado demasiados dobles juntos a lo largo de los años. Pero Kei es un tenista con clase; ha jugado muchos dobles a lo largo de los años y sabe jugar muy bien. He jugado contra Daniel en individuales, perdí contra él en el Abierto de Australia hace unos años", recordó Murray.

"Pero Evo (Daniel Evans) y yo hemos practicado un poco juntos. Hemos jugado torneos juntos en el pasado. Tenemos potencial para ser un buen equipo. Pero los dobles de los Juegos Olímpicos son diferentes, porque hay muchas parejas, sabes que muchos de los individuales juegan y tal vez no lo hagan el resto del año. Muchos saben jugar un tenis extremadamente bueno", indicó.