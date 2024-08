"Tatiana Rentería fue pescadora y tuvo que hacer muchas más cosas para poder sobrevivir"

Tatiana Rentería puso a celebrar a Colombia. Y es que, en la última jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024 , se subió al podio de la lucha estilo libre, al colgarse la medalla de bronce. Allí, se impuso 2-1, en el marcador, sobre la ecuatoriana Génesis Reasco y celebró con toda. Sin embargo, llegar hasta ahí no fue nada fácil. Prueba de ello fue lo contado por su mamá, Mercedes Rentería.

En entrevista con Caracol Sports, reveló detalles de la historia de vida de la deportista. "Somos de Cajambre, una comuna de Buenaventura. Ella salió de allá a los 13 años y a sus 15 años, empezó a sobresalir en el deporte. Ella estaba en el internado de Bosconia y el profesor 'Ferna' la descubrió", afirmó de entrada. Pero no fue lo único, ya que también afirmó que le costó aceptar su decisión.

"A mí no me gustaba mucho y cuando fueron a mi casa a pedir el primer permiso, fue complicado porque no sabía si ella iba a volver. Le firmé el permiso para salir del país, no sabíamos mucho del entrenador, entonces era complicado para mí; como se robaban los niños, yo tenía miedo", añadió la señora madre de Tatiana Rentería, consciente de que no había sido un camino nada sencillo.

Fueron varios momentos difíciles los que padecieron y superaron a lo largo del camino. "Cuando quedó embarazada, pensamos que todo se había acabado. En los nueve meses de embarazo, no pudo competir, pero cuando tuvo la niña yo me encargué de cuidarla y ella volvió a pelear. Mientras estaba en eso, fue pescadora, tuvo que hacer muchas cosas para poder sobrevivir", sentenció.

Tatiana Rentería, en los Juegos Olímpicos París 2024. /AFP

Eso sí, también se animó a analizar la pelea entre Tatiana Rentería, su hija, y Génesis Reasco, donde se logró el bronce, convirtiéndose en uno de los cuatro medallistas colombianos en París 2024. Recordemos que los otros fueron Yeison López, Mari Sánchez y Ángel Barajas . Sin duda, un verdadero orgullo para su familia y los millones de colombianos que celebraron esa gesta olímpica.

"Fue un combate muy sufrido, una cosa impresionante y siempre esperando a que ella ganara. Fue muy duro y algo impactante, la verdad. Siento mucha alegría porque, afortunadamente, se trajo la medalla que quería. Me siento feliz, ni las palabras me salen de la emoción que tengo", puntualizó Mercedes Rentería, en charla con Caracol Sports, desde su casa en territorio 'cafetero'.