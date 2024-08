Tatiana Rentería, tras ganar medalla en los Olímpicos: "Esto lo hago por mi Colombia"

En el tapete B del Champ-de-Mars Arena, Tatiana Rentería puso su nombre entre los medallistas de los Juegos Olímpicos , luego de vencer a la ecuatoriana Génesis Reasco 2-1, en el combate por la medalla de bronce. A sus 22 años, la vallecaucana se convierte en uno de los grandes prospectos para los próximos años en nuestro país para soñar con el oro en Los Ángeles.

Luego de conseguir la medalla olímpica, Rentería pasó por los micrófonos de Caracol Sports y allí dejó a la vista la emoción que provocó conseguir la presea en la olimpiadas: “Esto lo hice por mi Colombia y por todas las personas que me han apoyado”.

“Lo que pasó en la semifinal, me sentía muy bien de cara a buscar la medalla. Le doy gracias a mi familia por el apoyo que he sentido, todo esto lo hago por ellos, son mi motivación para seguir este deporte”, añadió Tatiana Rentería, que no lleva muchos años en este deporte, pero que ha demostrado su talento en los tapetes.

Tatiana quiere continuar con el legado del apellido Rentería en la lucha olímpica y, aunque no son familiares, mantiene una relación estrecha con Jackeline, doble medallista: “Yo le prometí a Jackeline que la iba a superar en tener más medallas, es una excelente compañera. Ahora tengo el bronce, pero voy a seguir trabajando para que en los próximos Juegos Olímpicos pueda conseguir la presea de oro”.

Tatiana Rentería, ganadora de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2024. Foto: AFP

Publicidad

Al igual que muchos deportistas colombianos, Tatiana ha tenido que superar varios desafíos hasta llegar al podio de unos Juegos Olímpicos. Junto a su familia, a los 13 años tuvo que salir desplazada desde Buenaventura para instalarse en Cali, donde conoció el deporte, pasando por el fútbol y el levantamiento de pesas.

“Fue muy fuerte, estuvo dura la lucha pero acá estoy demostrando que en Colombia hay mucho talento. Yo también fui desplazada y este es el ejemplo que le quise dejar a Colombia. Estoy muy orgullosa de representar a mi país”, concluyó.