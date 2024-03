Thomas Bach y la condición que los deportistas deben cumplir para participar en los Juegos Olímpicos

Todos los deportistas que estén "dispuestos a seguir las condiciones" decretadas por el Comité Olímpico Internacional serán "bienvenidos" a los Juegos Olímpicos de París , declaró este sábado el presidente del COI, Thomas Bach, preguntado sobre el caso de los deportistas rusos.

El miércoles, el ministro de Deportes ruso Oleg Matytsin consideró que su país no debía "boicotear" los Juegos Olímpicos, a pesar de las restricciones impuestas para la participación de sus deportistas a raíz de la ofensiva en Ucrania.

"Tenemos tantos mensajes contradictorios procedentes de Rusia que no haré ningún comentario sobre todas las opiniones expresadas", reaccionó Thomas Bach el sábado, preguntado sobre esas declaraciones de Oleg Matytsin.

"Lo que nosotros tememos (...), es que haya declaraciones que se conviertan en cada vez más agresivas por parte de Rusia y del gobierno de Rusia. Así pues, vamos a ver lo que pasa", prosiguió el presidente del COI, de visita en Chamonix (Francia) en el marco de la celebración del centenario de los primeros Juegos Olímpicos de invierno.

"Nosotros pusimos condiciones. Esas condiciones no se cambiarán: quien está dispuesto a seguir esas condiciones es bienvenido a París. Quien no quiere seguirlas, no es bienvenido", concluyó Bach, en presencia de la ministra francesa de Deportes y de los Juegos Olímpicos, Amélie Oudéa-Castéra.

El COI impone a los deportistas rusos y bielorrusos participar en los próximos Juegos Olímpicos de París (26 de julio-11 de agosto) bajo bandera neutral, un dispositivo ideado en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona para los serbios y montenegrinos afectados por las sanciones internacionales.

Los deportistas afectados sólo podrán participar a título individual, lo que prohíbe de hecho toda demostración de la potencia deportiva rusa en las pruebas por equipos, y no deberán haber apoyado activamente la ofensiva rusa en Ucrania, un punto doblemente verificado por las federaciones internacionales y después el COI.

Rusia no ha dejado de considerar "humillante" y "discriminatorio" el trato reservado a sus deportistas.

"No debemos desviarnos, cerrarnos, boicotear este movimiento", declaró el miércoles el ministro Oleg Matytsin durante una reunión, refiriéndose a los Juegos Olímpicos del próximo verano europeo, según la agencia estatal Tass, añadiendo: "En la medida de lo posible, debemos preservar la posibilidad de dialogar y de participar en competiciones".

El ministro de Deportes añadió, sin embargo, que espera a la próxima reunión de la comisión ejecutiva del COI, del 19 al 21 de marzo.