Usain Bolt 'respira': la razón por la que su récord, en Juegos Olímpicos, seguirá vigente

La velocista jamaicana Elaine Thompson, campeona de 100 y 200 metros en Río 2016 y Tokio 2020, no competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 por un desgarro en un tendón de Aquiles y no podrá emular a su compatriota Usain Bolt en busca del triplete de oros en tres citas consecutivas.

Thompson, de 32 años, se queda fuera de la cita olímpica después de anunciar que no disputaría los 'trials' de Jamaica a causa de una lesión en el tendón de Aquiles producida en el Gran Premio de Nueva York el pasado 9 de junio.

"Nunca es divertido compartir noticias como estas. Pero en el Gran Premio de Nueva York sentí algo en la carrera y pese a que decidí seguir, tras varias zancadas cerca de la línea de meta, me di cuenta de que algo realmente no iba bien. Me senté en el suelo porque no podía aplicar ninguna presión sobre la pierna mientras me sacaban de la pista", afirmó en Instagram.

Pero no fue lo único y continuó con su mensaje. "Fui rápidamente a hacerme pruebas médicas y detectaron que tenía un pequeño desgarro en mi tendón de Aquiles. Fue divertido volver a casa con la mentalidad de seguir empujando y prepararme para los trials de Jamaica y mis terceros Juegos Olímpicos , pero mi pierna no me lo permite”, declaró Thompson.

Usain Bolt, atleta jamaiquino, celebra una de sus victorias en los Juegos Olímpicos AFP

Con esta baja, Elaine Thompson no podrá buscar el tercer doblete consecutivo de oros y tratar de emular a Usain Bolt, que consiguió ser campeón olímpico en 100 y 200 de forma consecutiva en Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de París 2024?

El viernes 26 de julio, se encenderá la llama para dar inicio a las justas deportivas más importantes del mundo, pero la fiesta culminará el domingo 11 de agosto, cuando se conocerá al mejor país por la cantidad de medallas conseguidas.