Noticias Caracol Usain Bolt
Usain Bolt
-
Gol Caracol
Qué fue de Usain Bolt: por qué no está en Juegos Olímpicos y quién es su reemplazo
Considerado como el mejor velocista en la historia del deporte, el jamaiquino Usain Bolt sigue en la memoria de los miles de amantes del atletismo, quienes lo extrañan.
-
Gol Caracol
Usain Bolt 'respira': la razón por la que su récord, en Juegos Olímpicos, seguirá vigente
Cuando todo apuntaba a que uno de los históricos registros de Usain Bolt llegaría a su final, en los Juegos Olímpicos de París 2024, sucedió lo inesperado a última hora.
-
Gol Caracol
Usain Bolt sufrió grave lesión en partido benéfico de fútbol
El mejor atleta de la historia, Usain Bolt, jugó un partido benéfico en el Stamford Bridge de Londres, pero no lo pudo terminar, por una grave lesión. ¡Tendrá que ser operado!
-
Gol Caracol
Usain Bolt y una sorpresiva declaración sobre Kylian Mbappé, en los Premios Laureus
Este lunes 22 de abril se celebró una nueva edición de los Premios Laureus y el exatleta jamaiquino Usain Bolt hizo un curioso comentario sobre Kylian Mbappé.
-
Gol Caracol
A Usain Bolt no le deja de gustar la velocidad: ¡Nueva faceta deportiva desbloqueada!
El exatleta jamaiquino, Usain Bolt, se dejó ver en tierras mexicanas en un rol bien particular, pero muy ligado a lo que siempre le gusto: la velocidad.
-
Gol Caracol
Usain Bolt se la jugó: eligió cuál de todos sus récords es más probable que le 'rompan'
Recordando algunas gestas que logró a lo largo de su carrera, Usain Bolt fue sincero y explicó, entre los 100 metros y 200 metros, cuál es más probable que le arrebaten.
-
Gol Caracol
Histórica figura del atletismo mundial no ve a Usain Bolt como el mejor de todos los tiempos
Es considerado como uno de los mejores atletas de la historia y fue medallista olímpico, por eso, no tuvo 'pelos en la lengua' para referirse a Usain Bolt y otros de su categoría.
-
Gol Caracol
Usain Bolt bromeó sobre la millonaria oferta que recibió Kylian Mbappé desde Arabia Saudita
Fiel a su estilo y con unas declaraciones bastante divertidas, el campeón Usain Bolt no desaprovechó la oportunidad para hablar de la oferta que tuvo Kylian Mbappé.
-
Gol Caracol
Usain Bolt la tiene clara: "Los récords están para romperse y espero que lo hagan mis hijos"
El hombre más veloz de la historia, Usain Bolt, habló sobre su carrera, sus hitos en las pistas y el futuro de atletismo mundial.
-
Gol Caracol
Usain Bolt y el calvario que ha vivido por el fraude del que fue víctima: "¿Dónde está el dinero?"
En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles de la dura situación que atraviesa el exatleta Usain Bolt y la gran cantidad de dinero que perdió.
-
Gol Caracol
Usain Bolt vivió, por todo lo alto, la final del Mundial Qatar 2022: dejó evidencias en sus redes
Considerado como uno de los mejores atletas de la historia, Usain Bolt estuvo presente en el estadio Lusail y se lo gozó, tal y como lo publicó.