Yeison López: "No odio a las personas culpables del desplazamiento, ni el de mi familia"

El pasado 9 de agosto de 2024 cambió, por completo, la vida de Yeison López . Después de levantar un total de 390 kilogramos, el caucano se quedó con la medalla de plata en la halterofilia de los Juegos Olímpicos de París 2024. ‘Goku’ superó el desplazamiento que sufrió en su niñez y la suspensión que tuvo por dopaje, para convertirse en medallista olímpico.

Días después de haberse colgado la presea plateada, Yeison López pasó por las instalaciones de Caracol Televisión y dio una entrevista exclusiva a 'Caracol Sports' y allí habló sobre cómo ha sido su vida después de conseguir la presea olímpica. Además, recordó cómo nació su afición hacia Cristiano Ronaldo.

¿Cómo han sido estos días en Colombia, llenos de agite, hay tiempo para las vacaciones?

“Han sido días maravillosos, aunque también han sido difíciles porque después de la competencia no he podido descansar tanto, porque tengo que atender entrevistas. Pero estoy contento por vivir esto. Después de los Juegos Olímpicos me dieron dos semanas para descansar, estoy empezando la segunda semana, entonces no creo que tenga días para vacacionar”.

Después de algunos días de la competencia, ¿ya dimensionó lo que consiguió?

“Después de dos o tres días de haber ganado la medalla, aún no era consciente de lo que había conseguido. Estar ahora viviendo todas estas experiencias y ver que muchos colombianos vibraron con la competencia es maravilloso. Ya me di cuenta de que conseguí una medalla olímpica y que le traje un triunfo a nuestro país”.

¿Es celoso con su medalla, cómo es la relación con ella?

“Muchas personas me preguntan si la medalla la han tocado mucho, yo sí dejo que la gente la toque o la siento, porque al final del día esto es de todos. Yo conseguí el triunfo, pero es de todos los colombianos”.

¿Qué fue lo más significativo del reconocimiento?

“Tuve un recibimiento maravilloso, afortunadamente cuento con una familia hermosa y el hecho de tenerlos a todos reunidos y que podamos celebrar, es lo más significativo para mí”.

¿Se da licencia mientras celebra?

“No tomo, no tengo que beber para disfrutar con mi familia. En la comida, cuando estoy en competencia soy muy riguroso con la dieta, pero ahora que estoy descansando sí me doy algunos gustos”.

¿Cómo le fue en la Villa Olímpica con la famosa cama?

“Uno se reúne con los deportistas más top del mundo y es maravilloso poder aprender de ellos. La cama era de cartón, era difícil porque uno está acostumbrado a otro tipo de cama. Uno la podía acomodar según como explicaban las personas de logística. Se dormía bien”.

¿Cuál fue ese deportista que disfrutó conocer?

“Cuando uno está en la Villa Olímpica trata de respetar y darle el espacio a los otros atletas porque todos están concentrados para la competencia. Yo como deportista sé que muchas veces cuando uno está en esos espacios, es mejor estar tranquilo para mantener. Pude ver a Noah Lyles, de los 100 metros planos, porque lo sigo desde hace mucho. Es una máquina. También pude ver a LeBron y fue maravilloso”.

¿Cómo va el proceso para conseguir la casa para su mamá?

“La gobernadora del Valle prometió la casa para mi mamá y para mí es un sueño cumplido. El alcalde de Cali también me dijo que tenía un apartamento disponible para mí. Soy un hombre muy familiar y para mí ellos son los primeros, darle una vivienda propia es maravillo. Estoy viendo que la medalla me está llevando a cumplir mis sueños”.

¿Qué ha sido más difícil de levantar que la barra con pesas?

“Tuve un suceso muy difícil en la vida que fue haber sido desplazado por la violencia, eso me marcó mucho. Hoy somos nuevas personas y mi corazón está limpio de odio, a quien sea que haya causado eso lo perdono. Ahora estamos mucho mejor, las cosas pasan por algo y eso hace parte de mi pasado”

¿Qué se viene para Yeison López?

“Esta semana terminan mis vacaciones, y ahí empiezo a preparar lo que va a ser el Mundial en Bahrain. Espero llegar en buenas condiciones para mantener o mejorar el resultado conseguido en los Juegos Olímpicos”.