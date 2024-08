Yeison López, el medallista de plata que tiene como referente a Cristiano Ronaldo

Yeison López le dio una emoción a Colombia este viernes consiguiendo la medalla de plata en el levantamiento de peso, en la categoría de 89 kilogramos, en los Juegos Olímícos de París 2024. Tras asegurar su presea, celebró de una forma muy particular y que es muy conocida en el mundo del deporte.

Por supuesto, tras la premiación, el oriundo de Itsimina, Chocó, habló con Caracol Sports en la zona mixta y allí le contó a Ricard Orrego la razón de su celebración, que es inspirada en un futbolista.

¿Por qué Yeison López celebró como Cristiano Ronaldo en los Juegos Olímpicos 2024?

“Soy gran fanático de Cristiano Ronaldo, me inspira porque es un atleta maravilloso. Me siento representado con él”, aseguró el colombiano, quien triunfó en la Halterofilia, este viernes 9 de agosto en el South Paris Arena 6, en Francia.

Con esto, Yeison López sumó la segunda medalla para Colombia en los presentes Juegos Olímpicos de París 2024, tras la conseguida por Ángel Barajas, el joven deportista de 17 años, quien triunfó en la barra fija.

Y es que el chocoano no la ha tenido fácil en su vida personal y tampoco a nivel laboral, ya que tuvo una sanción de cuatro años por un positivo para boldenona, algo que lo afectó pero supo luchar para volver y ahora tuvo su recompensa ganando la presea de plata en las justas deportivas que se disputan en suelo galo.

"Me tocó salir con un par de botas pantaneras, con un pantalón roto y una camisa hacia la ciudad de Cali, donde me acogieron mis tías y mi primo me permitió entrar a este maravilloso deporte. Hoy estoy acá convertido en un hombre, y solo quiero decir que los sueños se cumplen", confesó Yeison López tras asegurar la medalla de plata en halterofilia.

Yeison López, medallista de plata en Juegos Olímpicos 2024 - Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP

Así ganó Yeison López la medalla de plata en levantamiento de pesas, en la categoría de 89 kilogramos

En el primer intento que tiene el deportista en el momento del arranque levantó 175kg, luego no pudo levantar 180kg, razón por la cual volvió con el mismo peso en su su tercera salida en ese momento de la competencia.

Ya en envión, Yeison López falló en su primer intento con 205 kilogramos, pero no se dio por vencido y en sus otras dos salidas lo consiguió con los siguientes kilos (205kg y 210 kg). El total para conseguir la presea de plata fue de 390 kilos.

El búlgaro Karlos Nasar fue el que se quedó con la medalla de oro, al levantar un total de 404 kilogramos, logrando también de esa manera un récord mundial.