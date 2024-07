Yeni Arias, feliz por su debut en París: "Estoy fuerte, hay que ir por el podio"

Colombia sigue brillando en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024, este martes 30 de julio salió al cuadrilátero Yeni Arias y sumó el tercer triunfo de nuestro país en esta disciplina. La boxeadora dijo presente en la categoría de los 54 kilógramos, venciendo a Preeti Pawar, de la India. El resultado de la pelea fue dividido, pero la victoria se la dieron a la 'cafetera'.

En la primera salida, Arias salió con toda, acertó buenos golpes y los jueces la vieron por encima con un 4-1. Para el segundo round, la india estuvo un poco más agresiva y se llevó por 3-2. Finalmente, todo se definió en el último asalto con ambas pugilistas atacando, pero con la colombiana mucho más contundente. El marcador fue 4-1 y el definitivo fue de 3-2.

Tan pronto salió del ring, Arias fue a la respectiva revisión médica como protocolo de cuidado ante posibles conmociones cerebrales. Luego, pasó por los micrófonos de 'Caracol Sports' y tuvo una corta charla con nuestro enviado especial Ricardo Orrego.

"La armonía de Colombia es muy buena, hasta el entrenador de nosotros, que no es del país, le duele mucho la tierra colombiana", dijo de entrada la pugilista cafetera, sobre el ambiente afuera del cuadrilátero.

Posteriormente, la deportistas de 30 años hizo su análisis y reveló el cambio de estrategia que tuvo que hacer. "La verdad sí fue muy reñido, el segundo round estaba un poco parejo y teníamos que ganar el último. Me di cuenta que estaban marcando los golpes claros, entonces no fui a toda con ella, porque siempre me estaba boxeando. Cambié la película, toca un golpe y fuerte. Escuche mucho la esquina", expresó Arias.

Por último, la experimentada boxeadora manifestó que no se conforma y que esto apenas es el primer peldaño para conseguir el anhelado metal dorado en París 2024. "Todavía falta más, estoy soltando más y la idea es estar en el podio", concluyó.

Yeni Arias, en acción por los Juegos Olímpicos. /AFP

¿Qué dijo el entrenador de Yeni Arias?

"Hemos ganado, claramente, no nos dieron el segundo round. Yeni está en la mejor forma, en los entrenamientos que estaba haciendo, si lo muestra aquí, arrolla a la india, que nos hizo fallar un poco el plan. Yeni está demasiado fuerte, es favorita en la división. El peleador más combativo que tenemos en la selección se llama Yeni Arias", fueron las palabras del entrenador cubano Rafael Iznaga.