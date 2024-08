Yenny Álvarez, desconsolada tras no ganar medalla en Juegos Olímpicos: "No lo entiendo"

Yenny Álvarez estuvo muy cerca de conseguir una medalla para Colombia, en la halterofilia, pero al final no lo consiguió por no tener ningún levantamiento válido en el envión. En zona mixta, la caucana mostró su tristeza y desconsolada en llanto, argumentó que no tiene explicación para lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París 2024.