Mike Tyson vs. Jake Paul: edad, peso, estatura, récord de peleas y quién les ha ganado

Mike Tyson , leyenda de los pesos pesados, volverá a subirse a los cuadriláteros para deleitar a las generaciones de fanáticos que lo siguen en todo el mundo y que aún recuerdan su desempeño en la lona, donde era prácticamente imbatible.

Y aunque su rival será Jake Paul, rapero y estrella de las redes sociales que ha ganado fama metiéndose al mundo de los deportes de combate, el reto no será fácil si se tiene en cuenta que el ‘influencer’ cuenta con cierta preparación física que podría representar un difícil desafío para Tyson.

No obstante, no dejará de ser un espectáculo vendido para ser visto en todo el mundo, por lo que se presume que se tratará de un pleito de varios ‘rounds’ y no como aquellos en los que Tyson liquidaba a sus oponentes en un abrir y cerrar de ojos.

Pese a ello, los aficionados, cerca de 80.000 que se darán cita en Arlington, Texas (EE. UU.), tendrán una amplia cartelera de enfrentamientos que amenizarán la velada antes del plato fuerte.

Publicidad

Mike Tyson vs. Jake Paul: edad, peso y cuánto miden

Las diferencias entre ambos contendientes son notables si se tiene en cuenta que el excampeón de los pesados tiene 58 años, actualmente pesa cerca de 100 kilos y mide 1,80 metros.

Por su parte, el ‘streamer’ tiene 27 años de edad, su peso crucero lo hace estar alrededor de los 93 kilos y en altura es igual a Tyson con 1,80 metros.

Publicidad

Récord de Mike Tyson y Jake Paul; quién les ha ganado

Como profesional, Tyson acumula 58 peleas, de las cuales ganó 44 por nocaut y 5 por decisión, mientras que en 2 no hubo resultado y en otra sufrió descalificación. Además, fue vencido 6 veces.

Entre tanto, Paul lleva 11 enfrentamientos como boxeador, pleitos de los que salió victorioso 10 veces, 7 de ellas por nocaut, mientras que solo tiene una derrota en su palmarés.

A Tyson lo derrotaron los estadounidenses James Dougles (1990), Evander Holyfield (1996 y 1997), los británicos Lennox Lewis (2002) y Danny Williams (2004), y el irlandés Kevin McBride (2005).

A su vez, Paul cayó frente al británico Tommy Fury (2023).