David Alonso, como 'pez en el agua' en el GP de Tailandia: "Me sentí muy cómodo"

El colombiano David Alonso (CFMoto), autor del mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Tailandia de Moto3 en el circuito de Buriram, ha dicho sentirse "muy cómodo desde el principio".

"La caída de la mañana ha sido probando el límite, he entrado muy pasado, y la de la tarde ha sido un poco un fallo de concentración y el ritmo en la segunda sesión no ha sido el mejor, porque he cometido varios fallos, pero las sensaciones son muy buenas", afirma Alonso en la nota del equipo.

"No hay que despistarse, hay que estar muy concentrados porque aquí con el calor todo es más complicado y la carrera será dura por las altas temperaturas, por lo que mañana trabajaremos para ver qué neumático es el mejor para la carrera, porque habrá mucha degradación", señaló convencido el campeón del mundo de Moto3.