David Alonso: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera del GP de Cataluña, en el Moto3

Mucho más exiguas son las diferencias en Moto3, en donde el líder Daniel Holgado (Gas Gas) 'salvó los muebles' con su segunda posición, por detrás del colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), quien parece encontrarse en la mejor predisposición de rendimiento y aptitudes para liderar la más pequeña de las categorías.

Alonso ya ha conseguido tres victorias de cinco posibles y solo la caída que sufrió en el 'Angel Nieto' de Jerez de la Frontera, que enmendó en cierta medida al recuperar su moto y lograr acabar undécimo, le ha impedido ser un líder más solvente en Moto3, en donde Holgado se perfila claramente como su rival más directo en la pelea por el campeonato.

Daniel Holgado suma cuatro podios, una victoria y tres terceros, con un séptimo puesto como peor resultado, lo que en realidad deja a ambos, a Alonso y a él, en un particular mano a mano por el liderato de Moto3, en donde su inmediato perseguidor, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) se encuentra ya a 32 puntos.

Bien es cierto que la competición no ha hecho más que comenzar, con apenas cinco carreras disputadas de las 21 que figuran en un calendario en el que la cita de junio en Kazajistán se ha tenido que posponer 'sine die', por lo que está claro que se encuentra todo por decidir, tanto en Moto3 como en Moto2, en una temporada larga, muy larga.

Cabe recordar, que, este Gran Premio tendrá la transmisión de Star Plus, por donde podrá disfrutar de las prácticas libres, la qualy o clasificatorio; y la carrera.

David Alonso en el Moto3. Aspar Team.

Horarios (hora Colombia) del Gran Premio de Cataluña, en el Moto3:

Práctica 1: 1:55 a.m. - viernes 24 de mayo

Práctica 2: 1:35 a.m. - sábado 25 de mayo

Qualy: 5:45 a.m. - sábado 25 de mayo

Carrera: 3:45 a.m. - domingo 26 de mayo

Transmisión: Star Plus