David Alonso: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera del GP de Francia, en el Moto3

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso ha brillado en la clasificación del Gran Premio de Francia y ha conseguido la pole en el trazado de Le Mans, la tercera consecutiva. Alonso, una vez más, ha liderado todas las sesiones del fin de semana y ha logrado la pole tras batir el récord del trazado que él mismo había conseguido en la última sesión de libres al parar el crono en 1:40.114.

En la clasificación, la temperatura ha subido notablemente en Le Mans, lo que ha cambiado las condiciones de la pista. Pese a ello, Alonso ha sabido adaptarse y en su último intento, ya sobre la bandera a cuadros, ha conseguido ponerse al frente. El joven colombiano peleará mañana por la tercera victoria de la temporada desde la primera posición, pero sus rivales no se lo pondrán fácil. El líder del Mundial, Dani Holgado, se ha quedado a solo once milésimas del piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team y mañana saldrá segundo; mientras que José Antonio Rueda completará la primera fila de parrilla.

Joel Esteban saldrá desde la decimoséptima posición. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha cumplido uno de sus objetivos del fin de semana al entrar directamente en Q2. Sin embargo, no ha podido replicar el buen crono conseguido en los entrenamientos libres y se ha quedado a más de un segundo de la pole. Esteban luchará mañana por remontar en carrera y llegar al grupo de cabeza.

“Ha subido mucho la temperatura y se ha notado. En la primera salida, con la primera goma, me ha costado porque las condiciones habían cambiado. He hecho muchos fallos al principio, pero luego he podido entender la situación y, con la segunda goma, he conseguido cerrar una vuelta limpia. Hay que ver qué tiempo hará mañana. Si llueve, será algo nuevo para todos. Si es en seco, parece que las gomas aguantan bien, aunque siempre está la incógnita con las últimas cinco vueltas”, fueron las palabras de Alonso, tras asegurar su primera posición en la parrilla de salida de este domingo.

David Alonso, piloto colombiano. Aspar Team.

