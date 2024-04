Hora y dónde ver a David Alonso, en la carrera del Gran Premio de España, en el Moto3

Los españoles Sergio García Dols (Boscoscuro) y Daniel Holgado (Gas Gas) llegan al Gran Premio de España de sus respectivas categorías de Moto2 y Moto3 como líderes, aunque ambos lo hacen con escasamente dos puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

Sergio García Dols, brillante vencedor de la carrera de Austin, sin apenas hacer ruido, ha cosechado un sexto puesto como peor resultado en lo que va de temporada y en Estados Unidos consiguió su primer triunfo en Moto2, lo que seguro que le permite llegar con gran confianza a la primera carrera en España, aunque no lo va a tener nada fácil en una categoría que cada vez es más competitiva.

El rival más cercano a García Dols es el estadounidense Joe Roberts (Kalex), que suma dos segundos puestos consecutivos, aunque en la carrera de Catar, en cierta medida, falló al concluir séptimo, lo que no le impide estar en la relación de candidatos a la victoria, pero en España, las opciones de los pilotos locales suelen tener un peso específico muy grande en la entrada clásica del campeonato en el Viejo Continente.

Así, aunque Sergio García Dols y Joe Roberts encabezan la tabla de puntos, tras su estela habrá que tener muy en cuenta a Alonso López (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex), Manuel González (Kalex), Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Marcos Ramírez (Kalex), Albert Arenas (Kalex) y Jeremy Alcoba (Kalex), entre otros.

La relación de "no hispano hablantes", encabezada por Joe Roberts, también la configuran el japonés Ai Ogura (Boscoscuro), el belga Barry Baltus (Kalex), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) o los italianos Celestino Vietti, Tony Arbolino y Dennis Foggia, todos sobre sendas Kalex.

Entre los que no están en ninguna de las listas pero cuentan con una trayectoria deportiva como para poder protagonizar la sorpresa en cualquier momento se encuentran el campeón del mundo de Moto3 en 2023, el español Jaume Masiá (Kalex), el brasileño Diogo Moreira (Kalex), el turco Deniz Öncü (Kalex) o los neerlandeses Zonta van den Goorbegh (Kalex) y Bo Bendsneyder (Kalex).

Como en Moto2, la ventaja del líder de Moto3 Daniel Holgado es de apenas dos puntos y, en su caso, la relación de aspirantes a la victoria, aunque se encuentren más lejos en la tabla de puntos, mucho más amplia, sobre todo cuando se habla de la carrera en el 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, en donde la larga lista de españoles va a tener mucho que decir.

El primero de ellos el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), que llega a apenas dos puntos de Daniel Holgado, pero tras él, se encuentran Iván Ortolá (KTM), José Antonio Rueda (KTM), Ángel Piqueras (KTM), Joel Esteban (CFMoto), David Muñoz (KTM), Adrián Fernández (Honda), Vicente Pérez (KTM) o el muy joven Xabier Zurutuza (Honda)

En el lado opuesto, el de los contrincantes, la relación tampoco es corta. La encabeza el australiano Joel Kelso (KTM), pero también están el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), los japoneses Tatsuki Suzuki (Husqvarna), Ryusei Yamanaka (KTM) y Taiyo Furusato (Honda), o los italianos Riccardo Rossi (KTM), Matteo Bertelle (Honda) o Stefano Nepa (KTM).

David Alonso, piloto colombiano de Moto3, ganó el Gran Premio de las Américas Getty Images

Hora y dónde ver EN VIVO a David Alonso, en el Gran Premio de España, del Moto3:

Fecha: del 26 al 28 de febrero

Hora: prácticas libres (1:55 p.m. - 26 feb), practicas libres (5:45 a.m. - 27 feb), Carrera al Sprint (7:35 a.m. - 27 feb) y Carrera (3:45 a.m. - 28 feb).

Lugar: Circuito de Jérez

Transmisión: Star Plus