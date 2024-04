Hora y dónde ver a David Alonso, en la carrera del Gran Premio de las Américas, en el Moto3:

El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team David Alonso ha conseguido la primera pole de su carrera en Moto3 en el Gran Premio de las Américas y se ha convertido en el primer colombiano en lograrlo. Alonso saldrá mañana desde la primera posición de parrilla por primera vez en el Mundial. El joven colombiano ha sido el rival a batir desde el primer momento en Austin y ha sido el más raído en todas las sesiones celebradas hasta ahora.

Por la mañana, en la última sesión de entrenamientos, Alonso había liderado con récord de pista incluido. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team ha batido el récord del trazado al parar el crono en 2:14.153 y superar en medio segundo el anterior mejor registro, en manos de Aron Canet desde 2017. En la lucha por la pole, los tiempos han sido más lentos debido al viento, pero Alonso ha vuelto ser la referencia desde el principio. El piloto colombiano ha rebajado dos veces su propio registro para conseguir la pole en el último intento ya sobre la bandera a cuadros, con un crono de 2:14.292. A sólo 17 milésimas se ha quedado el sevillano José Antonio Rueda, que se ha clasificado en primera fila de parrilla en todos los grandes premios de este año y partirá mañana desde la segunda posición. El líder del Mundial, el alicantino Dani Holgado, ha conseguido el tercer mejor crono, a dos décimas de Alonso.

Su compañero de equipo Joel Esteban se ha clasificado decimoséptimo, después de tener que pelear en la Q1 para llegar a la Q2. El piloto catalán ha mejorado casi un segundo y medio su tiempo de ayer en la última sesión de entrenamientos, sin embargo, su registro no ha sido suficiente y ha tenido que pasar por la Q1. Esteban ha estado entre los cuatro primeros de la Q1 en todo momento y ha conseguido el pase a la Q2. Finalmente, el piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team ha logrado un tiempo de 2:16.232 que le vale para salir desde la sexta fila de parrilla.

“Me ha parecido raro cuando he visto que estaba primero, he tenido que mirarlo dos veces por si acaso. Los sábados me cuestan un poco, pero voy mejorando. El casillero de la pole no quería que se quedase vacío y ya tengo la primera. Siempre me ha costado mucho la clasificación y es algo en lo que he trabajado mucho para conseguir salir más delante. Este fin de semana me he centrado en trabajar con los neumáticos porque mañana serán muy importantes. Estoy listo para la carrera, la he preparado bien, he rodado solo y hay que meditar para ver qué estrategia seguimos”, fue la sincera impresión de David Alonso, tras su impresionante registro en Austin.

Joel Esteban también habló sobre la qualy': “Ha sido un día de aprendizaje. En el entrenamiento he conseguido mejorar mi crono y nos hemos quedado muy cerca de pasar a la Q2. En la Q1 sí que he conseguido clasificarme para la Q2, aunque mis sensaciones no eran las mejores. No he conseguido el resultado esperado, pero estoy motivado y con ganas de hacerlo bien”.

Hora y dónde ver a David Alonso, en la carrera del Gran Premio de las Américas, en el Moto3:

Fecha: domingo 14 de abril

Hora: 10:45 a.m. (hora Colombia)

Lugar: Circuito de Austin

Transmisión: Star Plus