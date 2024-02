Adria Soriano y su debut en Copa Davis con Colombia: "La afición me ayudó a manejar los nervios"

Este viernes, Colombia empezó su serie de Copa Davis frente a Luxemburgo de una manera muy amarga: 2-0 abajo. Nicolás Mejía y Adria Soriano no pudieron con Chris Rodesch y Alex Knaff, respectivamente. El colombo-español atendió a la prensa y habló sobre sus sensaciones en el debut y la derrota.

De entrada, Soriano dejó en claro que fue de menos a más. "Fue un partido doloroso, me venía sintiendo bien y creo que los primeros juegos lo he hecho un poco mal por el debut, toca aprender a manejar esos nervios. En el primer set se me escapó el primer game, pero después fui muy competitivo. Intenté hacerlo jugar en posiciones más complicadas y me dio tanta confianza que me sentí en control de los puntos y de la dinámica del partido", dijo de entrada.

Luego se refirió a la clave para mejorar, igualar el juego y luchas hasta el final. "Los tips que me dieron y la afición de la grada me ayudó a sentirme muy liberado, tuve una bola de game muy buena en el tercer set y la fallé. A partir de ahí él empezó a ser más agresivo", contó.

Por último, Soriano expresó que no bajarán los brazos y piensa en la remontada. "Confío mucho en la dinámica del equipo, sabemos lo que toca hacer y mañana saldremos como si no hubiera un día más. Se trata de motivar, animar y estar todos unidos para sacar esto adelante", añadió.

Publicidad

Adria Soriano durante serie de Copa Davis 2024. Oficina de prensa de la Copa Davis 2024.

Otras declaraciones de Adria Soriano:

Publicidad

Gestionar la parte mental...

"Creo que pasó por el debut, es normal cuando te ponen a debutar, sobre todo representando un país siempre es un extra. Eres uno de los nuevos que debe saber gestionar y por suerte me duró un poco, un set, pero le puse muchas ganas en el segundo".

Mensaje para la afición

"Primero agradecer a la gente que vino hoy, eso es lo más importante. Son los que nos apoyan, el jugador extra que no está en pista. Uno siente el apoyo, el ánimo, cuando las cosas se ponen difíciles es más fácil cuando escuchas que te animan, que te valoran y que creen en ti. Agradezco mucho lo que hicieron durante el partido e hizo que mi debut fuera un poco más fácil".