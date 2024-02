Alejandro González, nuevo capitán de Colombia en la Billie Jean King Cup: sueños, retos y ambición

Hacer las cosas bien, siempre trae algo bueno, y este es el caso de Alejandro González. A lo largo de su carrera en el tenis, siempre dejó el nombre de Colombia en alto. Y es que, sin duda, se convirtió en sinónimo de tenacidad, lucha y garra. En una cancha, no negaba ni una gota de sudor, basta con ver sus resultados en la Copa Davis. Nos regaló muchas alegrías.

Nacido el 7 de febrero de 1989, se destacó en el circuito juvenil, siendo el número 28 del mundo, en 2007. Finalmente, en el 2010, dio el salto a la ATP, debutando en el ATP 250 de San José (Estados Unidos), mientras que su primera experiencia, en Grand Slam, fue en 2012, exactamente en el Abierto de Australia . Justamente, en dicho torneo, supo hacer historia.

En 2015, en el primer Grand Slam de la temporada, firmó su mejor victoria en cuanto a ranking: venció a Fabio Fognini (18 del mundo), en cuatro sets. De igual manera, llegó hasta segunda ronda en Roland Garros (2014) y el US Open (2014). Y no fue todo. Supo darle pelea, mano a mano, a Novak Djokovic. Sucedió en el Indian Wells de 2014, llevándolo a tres sets.

Ahora, como bien lo recalcábamos, si había un certamen donde se inspiraba era en la Copa Davis, logrando triunfos que van a quedar en la memoria de los miles de amantes del tenis. Sumado a esto, en cuanto a ranking, el mejor que tuvo fue el puesto número 70 del mundo. Cada una de estas gestas le abrió las puertas a un reto mayor y que ya se hizo oficial.

Publicidad

Días atrás, se confirmó la salida de Fabiola Zuluaga como capitana del equipo colombiano de Billie Jean King Cup. Había incertidumbre por quién asumiría ese cargo y el elegido fue Alejandro González . Un premio para tantos años entregado al tenis. Y sobre ello, nos habló en entrevista exclusiva con Caracol Sports, dejando ver su alegría y expresando sus objetivos.

Alejandro Gonzalez, tenista colombiano. Alex Pantling/Getty Images

¿Cómo le dan la noticia y cuál fue su reacción?

"La Federación Colombiana de Tenis se contactó conmigo y me preguntaron si me gustaría ese reto, así que no dudé y lo acepté. Tenemos un buen equipo, que pasa por un buen momento y tiene un potencial para estar más arriba. Me genera una gran ilusión, estoy contento, motivado, comprometido y con todas las ganas para sacar adelante este nuevo proceso".

¿Qué análisis hace de este grupo de jugadoras?

"Hay una mezcla de jóvenes, intermedio y experimentadas. Es un grupo completo, con madurez, que lo hacen bien a nivel de sencillos y están consolidadas en dobles, sobresaliendo. Hay que aprovechar que es un equipo bueno y donde ellas se han ido creando un nombre. Estoy seguro de que tienen un gran potencial y se puede trabajar por mejores resultados ".

Alejandro González, extenista colombiano, celebra una de sus victorias con Colombia, en la Copa Davis AFP

Publicidad

¿Dónde estará la clave para lograr los objetivos?

"Primero, con ellas, centrarme en su evolución. Como capitán, sé que no es posible estar tantas semanas junto a ella y que cada una tiene su equipo y un calendario diferente, pero, al mismo tiempo, tengo que claro que la distancia no es ningún impedimento y se puede tener un seguimiento, que sepan que cuentan con uno, como un elemento más en sus carreras".

Más allá de los resultados, ¿Cuál es la semilla a sembrar?

"Esto lo veo como un proceso y no algo a corto plazo, entonces por qué no armar algo grande, donde incluso las tenistas más jóvenes, que vienen abajo, crezcan y vean algo lindo en este grupo, que encuentren una oportunidad de sobresalir. La idea es crear una atmósfera y una cultura del tenis donde todas estén comprometidas por el país, aportando entre todos".

Colombia celebra su clasificación a los playoffs del Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup Federación Colombiana de Tenis

Llega a ocupar el lugar de una histórica como Fabiola Zuluaga...

"Fabiola (Zuluaga), para todos, es nuestra máxima referente, tanto a nivel femenino como masculino, en el tenis nacional. Es una gran y espectacular persona. Ahora, ya en cuanto a su labor, tengo claro que ella fue la que empezó estre proceso y camino. Dio los primeros pasos con el grupo y, de mi parte, recogeré eso para seguirlo potenciando. Su labor fue buena".

¿Qué se viene, en esta nueva faceta de capitán?

"Un enorme reto, pero con muchas ganas de seguirle aportando al tenis colombiano y, en este caso, al femenino. Vamos a trabajar por estar arriba, incluso más de lo que estamos. Recogeré las cosas positivas que hicieron con Fabiola Zuluaga y le agregaré lo que sé y considere que haga falta para llevar al equipo a un lugar mucho más alto; tienen potencial".