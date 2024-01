Aryna Sabalenka logró una gesta que no se presentaba desde 2013, tras ganar el Abierto de Australia

La tenista número 2 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, se coronó campeona del Abierto de Australia 2024 este sábado 27 de enero, por segundo año consecutivo. En la final, logró vencer a la china Zheng Qinwen, en sets corridos, por 6-3 y 6-2. Así las cosas, la bielorrusa no ocultó su alegría y lo dejó ver en su entrevista posterior al compromiso.

Con este título, entró en los libros de historia por varias razones. En primera instancia, se convirtió en la cuarta jugadora en conquistar este Grand Slam, sin ceder un solo parcial. Las otras tres habían sido Maria Sharapova, Serena Williams y Ashleigh Barty. De igual manera, cortó una larga racha de que nadie ganaba el torneo de manera consecutiva.

La última vez que ocurrió fue en 2013, cuando lo logró su compatriota Victoria Azarenka. De esa manera, Aryna Sabalenka continúa dando pasos de gigante en su carrera, donde se perfila para marcar una era y protagonizar grandes batallas con otras tenistas del circuito como Coco Gauff e Iga Swiatek.

¿Qué siente después de su título?

"No tengo palabras. No sé cómo describir mis emociones, pero estoy súper, súper feliz y orgullosa de todo lo logrado hasta aquí. Muy contenta del nivel al que he jugado hoy. Ha sido diferente que el año pasado, cuando entré en la pista me sentí menos emotiva, he sentido que tenía el control y que me sentía emocionalmente preparada. Me ha llevado tanto tiempo convertirme en la jugadora que soy ahora en la pista, controlarme a mí misma, comprenderme... el camino ha sido largo. Hablo como si fuera a anunciar mi retirada ¡pero no! ¡Es muy pronto! Todavía tengo cosas por hacer".

La primera tenista en revalidar su título en el Abierto de Australia desde Victoria Azarenka en 2013.



🇧🇾 ARYNA 2ABALENKApic.twitter.com/5maCxy6LvK — Set Tenis (@settenisok) January 27, 2024

¿Hasta qué punto era importante para usted reivindicarse después de su primer título de Grand Slam?

"Tenía en mente que no quería ser ese tipo de jugadoras que ganan uno y desaparecen después. Quería demostrar que era capaz de ser regular a este nivel y que era capaz de ganar otro. Y espero ganar más ahora. Era muy importante para mí".

Aryna Sabalenka, tenista bielorrusa, en el Abierto de Australia. /Getty Images

¿Cómo se imagina la continuación de la temporada?

"Demostré el año pasado que era capaz de jugar en todas las superficies. Si continuo trabajando como trabajo ahora mismo, si sigo construyendo lo que estamos construyendo, estoy convencida de ser capaz de hacer lo mismo en tierra batida y hierba. Voy a seguir trabajando y espero obtener esta temporada el mismo resultado en tierra batida y en hierba. Todavía hay tantas cosas por conseguir... Me quedan muchos objetivos por alcanzar".