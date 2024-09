Camila Osorio contó su fórmula para llegar a las semifinales del WTA 500 de Guadalajara

Camila Osorio está decidida a hacer historia en el WTA 500 de Guadalajara. Después de haber vencido a la estadounidense Hailey Baptiste, en primera ronda, y a la rusa Veronika Kudermetova, en octavos de final, hizo lo propio en 'cuartos'. Esta vez, la rival que sufrió con el alto nivel de la cucuteña fue la también rusa Kamilla Rakhimova, en el estadio AKRON .

El primer set se definió en el tie break, donde la colombiana ganó 8-6, para llevarse el parcial por 7-6. Todo parecía parejo, pero en el segundo, las cosas cambiaron. 'Cami' fue ampliamente superior y se impuso por 6-2, sellando su clasificación a las semifinales del torneo, donde medirá fuerzas contra la australiana Olivia Gadecki , número 82 en el ranking WTA.

Por eso, Camila Osorio no ocultó su alegría y sus declaraciones lo demostraron. "Es increíble estar en 'semis' en México. Siempre que vengo, me siento como en casa. Gracias por hacerme sentir de esa manera. En cada punto, me dan aliento y eso me ayuda mucho. Mantengan esa energía y vibra para mi próximo juego en semifinales", afirmó, de entrada.

Pero también se animó a analizar a su oponente de turno y, de paso, revelar un secreto, el cual le permitió ganar. "Estaba muy nerviosa y ella andaba jugando muy bien. Ganó la semana pasada el torneo, imponiéndose a grandes jugadores. No sabía qué esperar. Estoy contenta, pese a esa doble falta en el tie break. Debo decir que el tenis es pura actitud", añadió.

Camila Osorio en México. Jam Media/Getty Images

Y se acordó de quienes siempre están a su lado, en especial, los que estuvieron desde el banco en este partido. "Gracias por siempre acompañarme, entre mi entrenador, el cuerpo técnico, mi mamá y hasta mi papá en videollamada, en fin. Son los verdaderos campeones y ganadores, en el día a día. Me acompañan a cada instante, más cuando voy a México", dijo.

Para finalizar, le habló directamente al público, dedicándole unas palabras llenas de amor. "Les agradezco por creer en mí, apoyarme, nunca soltarme la mano y estar a mi lado en las buenas y en las malas, en especial en este torneo, donde se siente tanto ese respaldo", sentenció Camila Osorio, que, en la temporada 2024, ya fue campeona, en la Copa Colsanitas.