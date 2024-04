Camila Osorio se consagró campeona ante su gente: ganó la Copa Colsanitas

Con un gran ambiente en el Country Club de la ciudad de Bogotá, la colombiana Camila Osorio se consagró campeona de la Copa Colsanitas, por segunda vez en su carrera. La tenista local derrotó en el juego por el título a la checa Marie Bouzkova, con parciales de 6-3 y 7-6, en un juego que duró 1 hora y 57 minutos.

Con un buen juego sobre la pista central de este exclusivo campo en la ciudad del país, Osorio Serrano pudo superar a su rival, que se plantaba como la favorita al título, al ser la sembrada número uno por ocupar la posición número 42 del ranking de la WTA.

El juego comenzó con las dos tenistas cediendo su servicio, una de las falencias que ha mostrado la nortesantandereana a lo largo de la competencia. Con el juego 1-1, Osorio Serrano fue más estable con su saque y a punta de agresividad, supo aprovechar los errores que mostró la checa en la cancha, que también se vio afectada por la altura de la capital colombiana.

De ahí en adelante, Osorio manejó mejor el juego y supo ser superior a su rival hasta el punto de llevarse la primera manga con parciales de 6-3. Desde las gradas, el público siempre le brindó el apoyo necesario para que la cucuteña se sintiera en casa.

En el segundo set, la colombiana Camila Osorio empezó con el pie derecho y con el dominio que culminó la primera manga. De esta manera pudo quebrar y ponerse 2-0 arriba, pero el ritmo bajó y la reacción de Bouzkova fue inmediata, hasta el punto que logró quebrar de vuelta y poner el 2-2.

Aunque en el aspecto físico le estaba costando, la checa mostró garra y esto le ayudó para mantenerse viva en el partido y plantarle guerra a la local, que igualmente tuvo buenos pasajes con la derecha y con los drop shots, teniendo la intención de desgastar a su rival.

Con el partido 6-5, Osorio sacaba para partido, pero la europea no bajó los brazos y plantó una batalla que terminó ganando y mandando el partido al tie break. En la definición, Camila Osorio no empezó de la mejor manera, pero entendió cómo debía jugarle a su rival y empezó a desgastarla. Hasta alcanzar el doble match point, que no desaprovechó y terminó levantando los brazos ante toda la afición que la acompañó en la semana.

Tendida en el suelo, no pudo aguantar el llanto de conseguir su segundo título como profesional. ¡Bien, Camila!