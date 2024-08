Camila Osorio vs. Mirra Andreeva, EN VIVO: hora y dónde ver la primera ronda del US Open

Empieza una nueva ilusión para Camila Osorio . El final de la temporada se está acercando y es momento del US Open , último Grand Slam del año. Allí, su primera aparición, se dio en 2021, donde dijo 'adiós' en segunda ronda; posteriormente, en el 2022, repitió instancia; y, por último, quedó eliminada en primera fase en la edición del 2023. Ahora, espera firmar su mejor presentación.

Para ello, debe superar una dura prueba en su debut. La rival de turno es Mirra Andreeva, considerada como una de las grandes promesas del tenis mundial. Con tan solo 17 años, es la número 23 del ranking WTA y ya sabe lo que es alcanzar unas semifinales de un Grande. Esto lo consiguió en el Roland Garros 2024, donde perdió frente a la italiana Jasmine Paolini, subcampeona del torneo.

Pero eso no es todo. A pesar de su corta edad, también logró una cuarta ronda en el Australian Open y en Wimbledon . Ahora, el Grand Slam donde no ha tenido tanta suerte es, justamente, el US Open, llegando máximo hasta la segunda ronda, en 2023. Sin embargo, la rusa está decidida a mejorar dicho resultado y, por qué no, llegar lo más lejos posible en el cuadro del campeonato.

Camila Osorio está acostumbrada a los retos y en los Juegos Olímpicos de París 2024 , demostró que tiene el nivel para dar pelea. En aquel entonces, alcanzó los octavos de final, donde cayó contra Danielle Collins, con parciales de 6-0, 4-6 y 6-3. Para llegar hasta ahí, dejó en el camino a tenistas de 'peso' como Jelena Ostapenko, en primera ronda, y Dayana Yastremska, en segunda fase.

Camila Osorio, tenista colombiana, en acción de partido del Abierto de Monterrey 2024 AFP

Programación del debut de Camila Osorio en el US Open

Día: martes 27 de agosto.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Rival: Mirra Andreeva.

Jornada: primera ronda.

Cancha: 11.

Transmisión: ESPN / Disney+.

Historial entre Camila Osorio y Mirra Andreeva

Ambas jugadores se enfrentaron en el Roland Garros 2023. En aquel entonces, la rusa se impuso por 7-6 y 6-4 sobre la colombiana, en la última ronda de la qualy del Grand Slam francés. De esa manera, Andreeva entró al cuadro principal, mientras que la cucuteña tuvo que esperar a algún retiro y se le hizo el milagro. Y es que terminó contando con suerte y entró como 'lucky loser'.