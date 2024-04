Camila Osorio ya tiene rival para la final de la Copa Colsanitas: será contra la favorita al título

La tenista colombiana Camila Osorio clasificó a la final de la Copa Colsanitas 2024, luego de vencer con parciales de 7-6(4) y 6-4 a la italiana Sara Errani en un partido que rozó las dos horas de duración. La cucuteña accedió, por cuarta ocasión en su carrera, a la final de un certamen del Circuito WTA y la segunda en Bogotá tras conseguirla en 2021.

La suramericana y la europea se encontraban por tercera ocasión en certámenes profesionales; en ambos, Errani se había impuesto. La italiana empezó a toda máquina el partido y, rápidamente, se fue 4-0 arriba. Sin embargo, Osorio reaccionó y ganó cinco de los siguientes seis games para nivelar la pizarra. Luego, cada una defendió el servicio y fueron a tie break.

Allí, en ese momento decisivo, la jugadora local fue más efectiva para tomar la delantera. El arranque del segundo parcial estuvo marcado por los quiebres, hubo cuatro en los seis primeros games, dos por bando. Eso sí, Camila Osorio terminó dando el golpe de autoridad en el noveno juego, al arrebatarle el servicio a su rival. Ya todo dependía de ella.

Acto seguido, con su saque, selló el paso a la final, donde se verá las caras contra la checa Marie Bouzkova, número 42 del ranking WTA y quien oficia como la máxima candidata al título. Justamente, ella derrotó a la rusa Kamilla Rakhimova, con parciales de 6-4 y 7-6, en la cancha central del Country Club, de la ciudad de Bogotá. Por eso, ya se habla de ese duelo.

Camila Osorio, jugadora colombiana, feliz por su victoria en las semifinales de la Copa Colsanitas 2024 Cortesía

Será el tercer enfrentamiento entre Camila Osorio y Bouzkova. Ahora, la colombiana tiene un saldo negativo, teniendo en cuenta que la primera vez que se enfrentaron fue en el WTA 1.000 Guadalajara (México) en 2022 , y el partido quedó 3-6 y 1-6 para la checa. En 2024, se vieron las caras en los cuartos de final del WTA 250 Nanchang (China) quedando 0-6 y 4-6.

¿Qué dijo Camila Osorio, tras clasificar a la final de la Copa Colsanitas 2024?

"Es una bendición estar en esta fase, en la final, he hecho las cosas bien y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de jugar por el título, aquí, en casa, con mi gente, mi familia, mis amigos, con todo ese público la he pasado muy bien, me he divertido al máximo y he disfrutado mucho de su compañía, así que, estoy muy emocionada", expresó Camila Osorio.