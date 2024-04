Carlos Alcaraz no tiene claro su regreso a las pistas tenis: "Ahora me enfoco en mi recuperación"

Carlos Alcaraz, que tras retirarse de Montecarlo también ha sido baja en el Torneo de Barcelona, que comenzó el lunes, aseguró no tener claro si podrá defender su título en el Masters 1.000 de Madrid , aunque espera estar en esa cita que considera "muy especial".

Alcaraz explicó en las últimas horas ante la prensa que su nuevo calvario empezó en su primer entrenamiento en Montecarlo, donde "después de una hora, sentí una molestia bastante importante en el antebrazo".

El tenista español esperaba estar recuperado para el torneo de Barcelona, pero las molestias no han remitieron y decidió ser baja en la capital catalana.

"Fue una decisión muy difícil, es un torneo muy importante para mí, es muy especial", dijo Alcaraz, que ahora se centra en recuperarse para el Masters 1.000 de Madrid, que comienza el 24 de abril.

"Ahora tengo un poquito más de margen. Mi intención es Madrid, pero no tengo nada claro", afirmó Alcaraz, recordando que "me dijeron los plazos, los he cumplido muy bien y no han sido buenas sensaciones".

"No me quiero precipitar, no quiero decir que estaré 100 por ciento en Madrid, pero esa es mi intención. Vamos a intentarlo y poner todo lo que está en nuestra mano", dijo el ganador de dos Grand Slams.

"Ojalá pueda disfrutar del público de Madrid, jugar en casa. Es un torneo superespecial e importante para mí", concluyó el tenista español, vigente doble ganador del torneo madrileño.

Carlos Alcaraz, campeón del Master 1.000 de Madrid AFP

¿Cuál fue el torneo más reciente que ganó Carlos Alcaraz?

El certamen más reciente que ganó este tenista español fue el Masters 1.000 de Indian Wells , cuando a mediados del mes de marzo derrotó al ruso Daniil Medvedev en una final que quedó 7-6 y 6-1 en favor de Alcaraz.

Este y otros resultados deportivos actualmente lo sitúan en la tercer casilla del ranking mundial de la ATP, con un acumulado de 8.645 puntos. Entretanto, el italiano Janni Sinner, con 8.750 unidades, y Novak Djokovic, quien tiene 10.035 puntos, lo superan en esta clasificación.

Novak Djokovic durante la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo 2024. Getty Images