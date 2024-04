Casper Ruud y su desilusión en Montecarlo: "Quiero ganar torneos más importantes"

El noruego Casper Ruud lamentó una nueva derrota en una final de un gran torneo , el Masters 1.000 de Montecarlo, pero prefirió extraer conclusiones positivas al asegurar que había dado pasos hacia adelante.

Ruud opina que ha progresado sobre la arcilla de Montecarlo. Sobre todo con la victoria en semifinales contra Novak Djokovic. Pero el otrora número dos del mundo no termina de amarrar un torneo de alto nivel. Tiene diez títulos. Pero entre sus once finales perdidas se incluyen tres de Grand Slam -Dos de Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos-, con la del domingo dos del nivel Masters 1.000, Miami y Montecarlo y una vez en las Finales ATP.

"He avanzado, he dado algunos pasos hacia adelante esta semana pero en la final no funcionó. Jugué bien en arcilla y vencer a Djokovic fue algo fantástico para mí y algo que puede darme mucha confianza", indicó el tenista de Oslo.

Ruud se situará como sexto del ránking ATP tras esta final. "La próxima vez que juegue un partido importante, en un gran torneo y si estoy en una final pensaré en que gané a Djokovic. Me dará confianza".

"Este año estoy algo más cerca de un gran triunfo, juego más relajado y no tengo mucho que perder. He logrado, cuando lo pienso, más cosas de las que podía pensar al inicio de mi carrera pero evidentemente quieres objetivos mayores como un Grand Slam o un Masters 1.000. Es mi sueño y mi objetivo", añadió Casper Ruud.

"Esta vez pude disputar una final Masters 1000. No pude ganar y tendré que seguir intentar mejorar mi juego", advirtió el noruego que elogió el tenis de su rival, Stefanos Tsitsipas que logró el título.

"Jugó agresivo, muy bien con la derecha y también con el revés. No encontré resquicio en su juego, no fui lo suficientemente bueno. Así de simple", concluyó.

Casper Ruud luego de avanzar a la final del Masters 1.000 de Montecarlo. Getty Images

¿Cuál ha sido el título más reciente que ganó Casper Ruud?

La consagración más reciente de este tenista noruego de 25 años de edad fue el año pasado, cuando levantó el trofeo del ATP 250 de Estoril.