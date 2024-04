Colombia sufrió sus primeras derrotas en la Billie Jean King Cup: perdió 2-1 con Chile

Después del excelente inicio de competencia de Colombia en la Billie Jean King Cup ganando los tres primeros puntos en la jornada del 9 de abril, toda la ilusión estaba puesta en seguir logrando sumar en el torneo que sería este día ante las chilenas. Yuliana Lizarazo le entregó una gran jornada a los asistentes a la cancha principal del Club Los Lagartos.

La jugadora colombiana, quien el dìa martes también fue la primera en saltar a la cancha en la confrontación ante Ecuador, para este miércoles volvió a recibir la confianza del capitán Alejandro González, para que comenzara ante la chilena Antonia Vergara, quien luchó hasta la última bola para ganar el juego.

Yuliana Lizarazo no tuvo inconvenientes en el primer set del partido ante la tenista austral, logrando quedarse con el mismo por un marcador de 6-1 que hacía pensar que la jugadora tricolor no tendría mayores problemas para vencer y ganar el cuarto punto. Sin embargo para el segundo la tenista se vio sorprendida por Vergara, quien con excelente tenis y excelente trabajo físico igualó el juego ganando a Lizarazo 6-4 obligando a la local a un tercer set que fue emocionante. Yuliana tuvo que luchar durante todo el juego con fuertes dolores en la espalda.

Yuliana Lizarazo se ganó el aplauso de todos y dio una verdadera demostración de entrega deportiva y corazón. Fueron siete match point los que superó la tenista tricolor, que terminó al final bloqueando a la jugadora chilena, primera sorprendida por la entrega de la colombiana, sin contar los errores no forzados que terminaron inclinando la balanza a favor de Lizarazo.

Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez, en la modalidad de dobles contra Ecuador. Fedecoltenis.

En medio de la celebración del banco técnico de Colombia y los asistentes a la tribuna celebraron un triunfo que además se convirtió en el cuarto del Equipo Colombia Colsanitas en la Billie Jean King Cup.

"Hace rato no jugaba tanto, contenta por darle este triunfo a Colombia fue duro pero me da mucha confianza. Estoy hecha de berraquera y energía, me costó física y mentalmente pero estuve ahì todo el tiempo y lo logramos", aseguró la tenista una vez concluyó el juego, visiblemente cansada pero llena de ganas para lo que iba a ser el juego de dobles.

El segundo juego para el equipo nacional estuvo a cargo María Paulina Pérez ante la raqueta chilena Daniela Seguel, juego que conluyó a favor de la austral por marcador de 1-6 y 3-6, mientras que en la confrontaciòn de dobles la misma María Paulina Pérez, acompañada de Yuliana Lizarazo, cayeron ante la pareja chilena de Jimar Geraldine y Fernanda Labrana por 1-6 y 6-7.

"El día martes fue un día muy positivo, las chicas comenzaron con pie derecho y hoy hay muchas cosas positivas con un partido muy largo como el de Yuliana y fue súper meritorio como pudo levantar y reaccionar ese set. Paulina entregó en su partido lo que tenía y en el dobles comenzamos lentos y las chicas chilenas hicieron una gran labor. Pero esto también nos pone contentos porque la semana está empezando y podemos mejorar".