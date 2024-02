Copa Davis 2024: partidos y horarios para la serie entre Colombia y Luxemburgo

Este jueves se llevó a cabo el sorteo oficial de la serie de Play-offs de Grupo Mundial I de Copa Davis entre el Equipo Colombia Colsanitas y Luxemburgo, quedando definidos los partidos que se jugarán en las jornadas del viernes 2 de febrero y sábado 3 de febrero en el Club Bellavista Colsubsidio.

El primer día, desde las 12:30 p.m., se enfrentarán Nicolás Mejía y Chris Rodesch, siendo este el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. A continuación, se llevará a cabo el duelo entre Adrià Soriano vs Alex Knaff, siendo esta también la primera vez que se verán frente a frente.

“Va a ser un partido complicado, jugar en Bogotá contra buenos sacadores siempre da un extra de dificultad; pero a medida que han pasado las Copa Davis he aprendido a manejar los tiempos, la presión y jugar en Bogotá siempre es especial. Hay que salir y ser un león en esa cancha, competir a muerte y dejar la sangre para sacar la victoria para Colombia”, comentó Mejía que jugará su octava confrontación en este evento.

Para el día sábado, jornada que iniciará a las 11:00 a.m., se dará inicio con el dobles entre Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez ante Alex Knaff y Chris Rodesch, para luego continuar la jornada con los sencillos entre Nicolás Mejía vs Alex Knaff y Adrià Soriano vs Chris Rodesch.

Publicidad

“Obviamente siempre hay presión en esta competencia, la sentí yo cuando era jugador y también sucede al ser el capitán. Sin embargo, venimos trabajando bien con los jugadores, hemos establecido un plan para afrontar esta serie y solo queremos pensar en la victoria al finalizar esta confrontación”, aseguró Alejandro Falla, capitán del Equipo Colombia Colsanitas que disputará su octava eliminatoria en el banquillo.

Colombia vs Luxemburgo es una de las 12 series de Play-offs de Grupo Mundial I que se jugarán este fin de semana en la Copa Davis. Los ganadores de estas eliminatorias clasificarán a la ronda de Grupo Mundial I en septiembre de 2024; mientras que los perdedores descenderán a Grupo Mundial II.