Noticias Caracol  / Nicolás Mejía

Nicolás Mejía

  • Nicolás Mejía, tenista colombiano.
    Nicolás Mejía, tenista colombiano.
    Fedecoltenis.
    Tenis

    Nicolás Mejía, tenista colombiano, denunció amenazas, tras partido contra Marruecos en Copa Davis

    Colombia venció 3-1 a Marruecos en la Copa Davis, sin embargo, el último partido se vio empañado por un fuerte cruce entre Nicolás Mejía y los aficionados del país africano.

  • Alejandro Falla, capitán del equipo colombiano de Copa Davis, junto a los jugadores convocados
    Alejandro Falla, capitán del equipo colombiano de Copa Davis, junto a los jugadores convocados
    Instagram Oficial de la Federación Colombiana de Tenis
    Tenis

    Polémica en el equipo Colombia de Copa Davis: "Nunca dejaré tirado a mi país, como otros"

    Después de la derrota con Japón, en Copa Davis, desde la escuadra 'cafetera' lanzaron una crítica contra Daniel Galán, quien decidió no representar a la 'tricolor'.

  • Nicolás Mejía, tenista colombiano, y Kei Nishikori, jugador japonés, se enfrentan en la Copa Davis 2024
    Nicolás Mejía, tenista colombiano, y Kei Nishikori, jugador japonés, se enfrentan en la Copa Davis 2024
    Getty Images
    Tenis

    Nicolás Mejía vs. Kei Nishikori, EN VIVO: hora y dónde ver Colombia vs. Japón en Copa Davis

    Por los playoffs del grupo mundial de Copa Davis, Nicolás Mejía enfrenta al experimentado, Kei Nishikori, en el segundo turno de la serie entre Colombia y Japón.

  • Nicolás Mejía con el trofeo del Challenger de San Luis de Potosí.
    Nicolás Mejía con el trofeo del Challenger de San Luis de Potosí.
    Fedecoltenis.
    Tenis

    Nicolás Mejía y una increíble revelación, tras ganar el Challenger de San Luis de Potosí

    El tenista Nicolás Mejía consiguió su primer título Challenger de su carrera, sin embargo, contó detalles sobre lo que pasó en los últimos meses. Aquí sus declaraciones.

  • nicolas-mejia-tenista
    Nicolás Mejía, tenista colombiano.
    Tenis

    Nicolás Mejía, campeón del Challenger de San Luis de Potosí, en México

    El tenista colombiano Nicolás Mejía se jugó este domingo un partidazo frente al chileno Matías Soto y se quedó con el título del Challenger de San Luis de Potosí.

  • Nicolás Mejía en su juego contra Alex Knaff.
    Nicolás Mejía en su juego contra Alex Knaff.
    Fedecoltenis.
    Tenis

    Nicolás Mejía mantiene la esperanza de Colombia en Copa Davis

    Nicolás Mejía consiguió un valioso triunfo para igualar la serie entre Colombia y Luxemburgo por la Copa Davis 2024. ¡Habrá quinto partido!

  • Nicolás Mejía durante partido de la Copa Davis 2024
    Nicolás Mejía durante partido de la Copa Davis 2024.
    Oficina de prensa Copa Davis 2024
    Tenis

    Nicolás Mejía, entre el aliento y la desesperación: lo que no se vio del partido de Copa Davis

    Más allá de la derrota de Nicolás Mejía, en el inicio de la serie de Colombia y Luxemburgo, en Copa Davis, hubo otros aspectos que se presentaron y llamaron la atención.

  • Nicolás Mejía durante primera jornada de la Copa Davis 2024
    Nicolás Mejía durante primera jornada de la Copa Davis 2024.
    Oficina de prensa Copa Davis 2024
    Tenis

    Nicolás Mejía sufrió un revés, en Copa Davis: Luxemburgo ganó el primer partido contra Colombia

    Mostrando un alto nivel, siendo fuerte con su saque y con una tremenda devolución, Chris Rodesh se impuso sobre Nicolás Mejía, en el inicio de la serie de Copa Davis.

  • Nicolás Mejía, en acción de juego, en la Copa Davis
    Nicolás Mejía, en acción de juego, en la Copa Davis 2023
    Federación Colombiana de Tenis
    Tenis

    Copa Davis 2024: partidos y horarios para la serie entre Colombia y Luxemburgo

    Bogotá vivirá lo mejor del tenis a partir de este viernes, en medio del duelo entre Colombia y Luxemburgo, por Copa Davis. Le contamos cómo quedaron los enfrentamientos.

  • Nicolás Mejía, tenista colombiano, en el Challenger de Bogotá.
    Nicolás Mejía, tenista colombiano, en el Challenger de Bogotá.
    @TorneosTenisCol
    Tenis

    Nicolás Mejía quedó eliminado de la primera ronda del Challenger de Bogotá

    El colombiano Nicolás Mejía no tuvo su mejor partido frente a Renzo Olivo y se despidió en su debut del Challenger de Bogotá.

  • Nicolás Mejía, tenista colombiano, en el Challenger de Waco
    Nicolás Mejía, tenista colombiano, en el Challenger de Waco
    Instagram de la Federación Colombiana de Tenis
    Tenis

    Nicolás Mejía, en previa del Challenger de Bogotá: "Tengo las capacidades para ser protagonista"

    A falta de cuatro días para el inicio del ATP Challenger 125 de Bogotá, el tenista colombiano Nicolás Mejía habló con Caracol Sports sobre este y otros temas relacionados.

  • Nicolás Mejía y Alejandro Falla en la Copa Davis 2023.
    Nicolás Mejía y Alejandro Falla en la Copa Davis 2023.
    @MinDeporteCol
    Tenis

    Colombia se 'hundió' en Georgia: perdió la serie de Copa Davis frente a Ucrania

    En el quinto y definitivo juego, Nicolás Mejía cayó derrotado frente a Vladyslav Orlov y Colombia perdió la posibilidad de jugar el clasificatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis.

