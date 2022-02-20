Noticias Caracol Nicolás Mejía
Nicolás Mejía
Nicolás Mejía, tenista colombiano, denunció amenazas, tras partido contra Marruecos en Copa Davis
Colombia venció 3-1 a Marruecos en la Copa Davis, sin embargo, el último partido se vio empañado por un fuerte cruce entre Nicolás Mejía y los aficionados del país africano.
Polémica en el equipo Colombia de Copa Davis: "Nunca dejaré tirado a mi país, como otros"
Después de la derrota con Japón, en Copa Davis, desde la escuadra 'cafetera' lanzaron una crítica contra Daniel Galán, quien decidió no representar a la 'tricolor'.
Nicolás Mejía vs. Kei Nishikori, EN VIVO: hora y dónde ver Colombia vs. Japón en Copa Davis
Por los playoffs del grupo mundial de Copa Davis, Nicolás Mejía enfrenta al experimentado, Kei Nishikori, en el segundo turno de la serie entre Colombia y Japón.
Nicolás Mejía y una increíble revelación, tras ganar el Challenger de San Luis de Potosí
El tenista Nicolás Mejía consiguió su primer título Challenger de su carrera, sin embargo, contó detalles sobre lo que pasó en los últimos meses. Aquí sus declaraciones.
Nicolás Mejía, campeón del Challenger de San Luis de Potosí, en México
El tenista colombiano Nicolás Mejía se jugó este domingo un partidazo frente al chileno Matías Soto y se quedó con el título del Challenger de San Luis de Potosí.
Nicolás Mejía mantiene la esperanza de Colombia en Copa Davis
Nicolás Mejía consiguió un valioso triunfo para igualar la serie entre Colombia y Luxemburgo por la Copa Davis 2024. ¡Habrá quinto partido!
Nicolás Mejía, entre el aliento y la desesperación: lo que no se vio del partido de Copa Davis
Más allá de la derrota de Nicolás Mejía, en el inicio de la serie de Colombia y Luxemburgo, en Copa Davis, hubo otros aspectos que se presentaron y llamaron la atención.
Nicolás Mejía sufrió un revés, en Copa Davis: Luxemburgo ganó el primer partido contra Colombia
Mostrando un alto nivel, siendo fuerte con su saque y con una tremenda devolución, Chris Rodesh se impuso sobre Nicolás Mejía, en el inicio de la serie de Copa Davis.
Copa Davis 2024: partidos y horarios para la serie entre Colombia y Luxemburgo
Bogotá vivirá lo mejor del tenis a partir de este viernes, en medio del duelo entre Colombia y Luxemburgo, por Copa Davis. Le contamos cómo quedaron los enfrentamientos.
Nicolás Mejía quedó eliminado de la primera ronda del Challenger de Bogotá
El colombiano Nicolás Mejía no tuvo su mejor partido frente a Renzo Olivo y se despidió en su debut del Challenger de Bogotá.
Nicolás Mejía, en previa del Challenger de Bogotá: "Tengo las capacidades para ser protagonista"
A falta de cuatro días para el inicio del ATP Challenger 125 de Bogotá, el tenista colombiano Nicolás Mejía habló con Caracol Sports sobre este y otros temas relacionados.
Colombia se 'hundió' en Georgia: perdió la serie de Copa Davis frente a Ucrania
En el quinto y definitivo juego, Nicolás Mejía cayó derrotado frente a Vladyslav Orlov y Colombia perdió la posibilidad de jugar el clasificatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis.