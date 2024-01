Daniil Medvedev aclaró la polémica que se generó con Alexander Zverev, en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia 2024 está llegando a su final. Por eso, los últimos partidos que se han disputado son dignos de enmarcar y quedarán en la historia del tenis. Y es que varios de los mejores del circuito midieron fuerzas. Este fue el caso de la semifinal entre Daniil Medvedev y Alexander Zverev, quienes midieron fuerzas en la Rod Laver Arena, protagonizando un verdadero partidazo.

El ruso y el alemán disputaron cinco sets vibrantes y en un muy alto nivel. Finalmente, Daniil Medvedev lo dio vuelta y se llevó la victoria, con parciales de 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 y 6-3. De esa manera, se clasificó a la gran final, donde peleará por el título. El rival de turno será Jannik Sinner, quien eliminó a Novak Djokovic, de forma contundente, en tan solo cuatro sets, por 6-1, 6-2, 6-7 y 6-3.

Sin embargo, el resultado no fue lo que más dio de qué hablar. Una vez culminó el compromiso, el tenista ruso dijo una palabra, la cual, para muchos, fue 'karma', una indirecta para el oponente. No obstante, con el fin de aclarar la situación, se pronunció rápidamente y explicó qué había pasado. Lejos de negar la compleja relación con el alemán, expresó que nunca haría algo similar.

¿Daniil dijo Karma al final?



“He tenido mis momentos con Tsitsipas, no somos amigos pero nos respetamos más ahora. Lo mismo con él [Zverev]. Fue un mensaje para mi equipo; no se refería a eso y no estaría feliz conmigo mismo si tuviera que hacerlo así"pic.twitter.com/7OdbOBVcjw — Set Tenis (@settenisok) January 26, 2024

"He tenido mis momentos con Stefanos Tsitsipas, no somos amigos, pero nos respetamos más ahora. Lo mismo con él (Alexander Zverev). Fue un mensaje para mi equipo; no se refería a eso y no estaría feliz conmigo mismo si tuviera que hacerlo así", sentenció el ruso al respecto. Y es que debemos recordar que, tiempo atrás, habían tenido sus roces, disgustos y molestia por ciertos actos.

Lo que más se recuerda fue lo acontecido en el Masters 1.000 de Montecarlo. Allí, el teutón acusó de tramposo y antideportivo a Daniil Medvedev. De hecho, cuando el ruso fue eliminado de aquel torneo, en primera ronda, afirmó que era 'karma'. Razón por la que, justamente, algunos pensaron que en esta oportunidad, en el Abierto de Australia, se había desquitado de ese momento.

Daniil Medvedev y Alexander Zverev, tras la semifinal del Abierto de Australia 2024 AFP