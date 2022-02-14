Noticias Caracol Daniil Medvedev
-
El Australian Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: perdió en octavos de final
Campeón del US Open, finalista en 2021, 2022 y 2024 del Australian Open y semifinalista en Wimbledon, esta vez dijo adiós antes de tiempo al primer Grand Slam del 2026.
-
"Daniil Medvedev es divertido, me hace reír; tuve que concentrarme mucho más para jugar"
En medio de su derrota, en el debut de las ATP Finals, Daniil Medvedev hizo de las suyas, lanzando la raqueta, rompiendo un micrófono, y su rival habló de ello.
-
"Solo quiero que terminen las ATP Finals; ya no disfruto estar en una cancha de tenis"
Luego de perder en su debut en las ATP Finals 2024, también afirmó que "me enfado, me frustro y esta vez, completamente, conmigo mismo, no con nadie".
-
Las ATP Finals ya tuvieron el show de Daniil Medvedev: enojo, protestas y locuras
Taylor Fritz dio la primera sorpresa de las ATP Finals, venciendo a Daniil Medvedev, quien se dedicó a hacer otras cosas, antes que jugar tenis, en su debut.
-
Daniil Medvedev no deja de hacer locuras: su nueva ocurrencia en el Masters 1.000 de París
El debut del tenista ruso, Daniil Medvedev, no fue el esperado, tras perder con Alexei Popyrin, pero, además, por poco, termina con una delicada lesión.
-
Programación de la Six Kings Slam: Novak Djokovic y Rafael Nadal, las principales figuras
Desde el 16 hasta el 19 de octubre se llevará a cabo la primera edición de la Six Kings Slam. Este torneo se disputará en Riad, Arabia Saudita, con figuras como Novak Djokovic y Rafael Nadal.
-
Stefanos Tsitsipas protagonizó una acalorada discusión con el juez de silla, en Shanghái
En medio del partido contra Daniil Medvedev, por los octavos de final del Masters 1.000, el griego Stefanos Tsitsipas no estuvo de acuerdo con una decisión y se enfadó.
-
Daniil Medvedev reveló qué le dijo a la jueza y por qué casi lo descalifican de Wimbledon
El tenista ruso Daniil Medvedev estuvo a punto de ser descalificado de Wimbledon luego de unas palabras que le dijo a la jueza, en la semifinal contra Carlos Alcaraz.
-
Daniil Medvedev enloqueció en Wimbledon: vea lo que hizo contra Carlos Alcaraz
Este viernes, Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz se vieron las caras por las semifinales de Wimbledon 2024 y se dio un hecho insólito por parte del ruso.
-
¿Qué es lo más difícil de enfrentar a Carlos Alcaraz? Daniil Medvedev respondió
Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentarán por las semifinales de Wimbledon 2024 y el ruso habló sobre lo más complejo de medirse contra el español.
-
Jannik Sinner y una sorpresiva despedida de Wimbledon: no pudo con Daniil Medvedev
Este martes, por los cuartos de final de Wimbledon, Jannik Sinner se llevó una dura derrota, tras cinco sets y cuatro horas de batalla con Daniil Medvedev.
-
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver el juego de Wimbledon
Por un cupo a semifinales de Wimbledon 2024, dos de los mejores tenistas de la actualidad, en el ranking ATP, como Jannik Sinner y Daniil Medvedev miden fuerzas.