Daniil Medvedev

Daniil Medvedev

  • Imagen de referencia de unas pelotas con el logo del Australian Open 2026
    Imagen de referencia de unas pelotas con el logo del Australian Open 2026
    AFP
    Tenis

    El Australian Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: perdió en octavos de final

    Campeón del US Open, finalista en 2021, 2022 y 2024 del Australian Open y semifinalista en Wimbledon, esta vez dijo adiós antes de tiempo al primer Grand Slam del 2026.

  • Daniil Medvedev, tenista ruso, perdió en su primer partido en las ATP Finals 2024
    Daniil Medvedev, tenista ruso, perdió en su primer partido en las ATP Finals 2024
    AFP
    Tenis

    "Daniil Medvedev es divertido, me hace reír; tuve que concentrarme mucho más para jugar"

    En medio de su derrota, en el debut de las ATP Finals, Daniil Medvedev hizo de las suyas, lanzando la raqueta, rompiendo un micrófono, y su rival habló de ello.

  • Daniil Medvedev y su molestia en el debut en las ATP Finals 2024, donde perdió con Taylor Fritz
    Daniil Medvedev y su molestia en el debut en las ATP Finals 2024, donde perdió con Taylor Fritz
    AFP
    Tenis

    "Solo quiero que terminen las ATP Finals; ya no disfruto estar en una cancha de tenis"

    Luego de perder en su debut en las ATP Finals 2024, también afirmó que "me enfado, me frustro y esta vez, completamente, conmigo mismo, no con nadie".

  • Daniil Medvedev perdió con Taylor Fritz, en su debut en las ATP Finals 2024
    Daniil Medvedev perdió con Taylor Fritz, en su debut en las ATP Finals 2024
    AFP
    Tenis

    Las ATP Finals ya tuvieron el show de Daniil Medvedev: enojo, protestas y locuras

    Taylor Fritz dio la primera sorpresa de las ATP Finals, venciendo a Daniil Medvedev, quien se dedicó a hacer otras cosas, antes que jugar tenis, en su debut.

  • Daniil Medvedev, tenista ruso, perdió en su debut en el Masters 1.000 de París, contra Alexei Popyrin
    Daniil Medvedev, tenista ruso, perdió en su debut en el Masters 1.000 de París, contra Alexei Popyrin
    AFP
    Tenis

    Daniil Medvedev no deja de hacer locuras: su nueva ocurrencia en el Masters 1.000 de París

    El debut del tenista ruso, Daniil Medvedev, no fue el esperado, tras perder con Alexei Popyrin, pero, además, por poco, termina con una delicada lesión.

  • Rafael Nadal y Novak Djokovic.
    Rafael Nadal y Novak Djokovic.
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
    Tenis

    Programación de la Six Kings Slam: Novak Djokovic y Rafael Nadal, las principales figuras

    Desde el 16 hasta el 19 de octubre se llevará a cabo la primera edición de la Six Kings Slam. Este torneo se disputará en Riad, Arabia Saudita, con figuras como Novak Djokovic y Rafael Nadal.

  • Stefanos Tsitsipas, tenista griego, celebra un punto en el Masters 1.000 de Shanghái 2024
    Stefanos Tsitsipas, tenista griego, celebra un punto en el Masters 1.000 de Shanghái 2024
    AFP
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas protagonizó una acalorada discusión con el juez de silla, en Shanghái

    En medio del partido contra Daniil Medvedev, por los octavos de final del Masters 1.000, el griego Stefanos Tsitsipas no estuvo de acuerdo con una decisión y se enfadó.

  • Daniil Medvedev, tenista ruso.
    Daniil Medvedev, tenista ruso.
    Shi Tang/Getty Images
    Tenis

    Daniil Medvedev reveló qué le dijo a la jueza y por qué casi lo descalifican de Wimbledon

    El tenista ruso Daniil Medvedev estuvo a punto de ser descalificado de Wimbledon luego de unas palabras que le dijo a la jueza, en la semifinal contra Carlos Alcaraz.

  • Daniil Medvedev, tenista ruso.
    Daniil Medvedev, tenista ruso.
    Sean M. Haffey/Getty Images
    Tenis

    Daniil Medvedev enloqueció en Wimbledon: vea lo que hizo contra Carlos Alcaraz

    Este viernes, Daniil Medvedev y Carlos Alcaraz se vieron las caras por las semifinales de Wimbledon 2024 y se dio un hecho insólito por parte del ruso.

  • Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024.
    Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024.
    Shi Tang/Getty Images
    Tenis

    ¿Qué es lo más difícil de enfrentar a Carlos Alcaraz? Daniil Medvedev respondió

    Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentarán por las semifinales de Wimbledon 2024 y el ruso habló sobre lo más complejo de medirse contra el español.

  • Jannik Sinner perdió en cinco sets.
    Jannik Sinner perdió en cinco sets.
    Francois Nel/Getty Images
    Tenis

    Jannik Sinner y una sorpresiva despedida de Wimbledon: no pudo con Daniil Medvedev

    Este martes, por los cuartos de final de Wimbledon, Jannik Sinner se llevó una dura derrota, tras cinco sets y cuatro horas de batalla con Daniil Medvedev.

  • Daniil Medvedev y Jannik Sinner jugarán por los cuartos de final de Wimbledon 2024
    Daniil Medvedev y Jannik Sinner jugarán por los cuartos de final de Wimbledon 2024
    AFP
    Tenis

    Jannik Sinner vs Daniil Medvedev, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver el juego de Wimbledon

    Por un cupo a semifinales de Wimbledon 2024, dos de los mejores tenistas de la actualidad, en el ranking ATP, como Jannik Sinner y Daniil Medvedev miden fuerzas.

