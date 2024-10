Diego Forlán sobre su debut en el tenis profesional: "Es un lujo que muy pocos se dan"

Diego Forlán ha hecho realidad uno de sus sueños y a sus 45 años va a experimentar en el tenis profesional. El legendario delantero uruguayo, que nunca ha ocultado su destreza con la raqueta, disputará del 11 al 17 de noviembre el torneo de dobles del challenger de Montevideo junto al argentino Federico Coria.

Desde que se retiró del fútbol ha participado en el circuito senior de la ITF, para mayores de 30 años. El exjugador del Manchester United, el Atlético Madrid y Villarreal, entre otros, 112 veces internacional con Uruguay, con quién ganó la Copa América -el logro del que más orgulloso se siente-, atiende a la Agencia EFE semanas antes de saltar a la pista.

"Si se me hubiera preguntado hace tiempo si iba a estar jugando al tenis así, cuando era jugador de fútbol, la verdad es que ni me lo hubiera imaginado. Después de que dejé de jugar empecé a jugar al tenis y bueno, partido va, partido viene, y tratando de mejorar y mejorar. Te anotas para campeonatos. Pierdes primero en primera ronda, después en segunda ronda, empiezas a llegar más cerca de las semifinales, de una final, de ganar. Empecé a apuntarme a los ITF, que son muy competitivos, muy lindos, a tener la oportunidad de viajar y ahí empezó a gustarme más, a entrenar más también", fueron las palabras con las que el ex futbolista destacó el hecho de ingresar al tenis de manera profesional a sus 45 años.

Con respecto a cómo llegó la posibilidad de disputar este torneo, Forlán contó cómo se dio al situación, dando a entender que todo fue una 'casualidad': "Esta oportunidad se dio porque Nacho Carou que es mi amigo y que juega al tenis, integrante del equipo de Uruguay de Copa Davis, me dijo de jugar varios 'futures' con él en algún torneo.. En principio no me animé, no quise".

"Bromeando le había comentado Federico Coria y le dijo que iba a jugar el Challenger de Uruguay de pareja con Diego y pensé que era broma. y al organizador del torneo, Diego Pérez, que además es el primo del entrenador mío, (Enrique Pérez Cassarino) 'Bebe' que ha sido entrenador de varios españoles como Alex Corretja, Alex Calatrava, Pato Clavet y muchos otros, y me dijo si quería jugar y si tenía ganas de apuntarme, que le dijo Fede que iba a jugar con vos y tal. Y le dije que sí, que no tenía ningún problema. Y bueno, ahí salió la invitación y esta posibilidad de poder jugar el torneo", continuó.

Diego Forlán jugando Paddle. Foto: pantallazo de rede sociales @diegoforlancorazo.

Aunque Forlán es uno de los considerado más grandes futbolistas en la historia de Uruguay y logró ganar muchos títulos como futbolista profesional, no desmeritó el hecho de llegar a debutar profesionalmente en el tenis, afirmando:

"Para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de jugar. Es ser un exjugador de fútbol profesional y tener la oportunidad de ser un tenista profesional, aunque sea por un partido, es un lujo que muy pocos se dan en este mundo... Entrar en la cancha, en la cancha número 10 de Carrasco Lawn Tennis Club que es mi club y con toda la gente que va a ver, amigos, familiares, mis hijos, la verdad que va a ser un sueño".

Al ser cuestionado sobre si se plantea el tenis como un hobby o si se ha puesto algún objetivo en el mismo, el deportista no dejó de lado la posibilidad de clasificar y disputar un mundial de raqueta.

"Hay un chico que jugaba, que llegó a jugar un poquito de Copa Davis; pero hubo también a nivel Universidad, que es Alberto Brau. Se juega muy bien, tiene 49 años y bueno, con él hablamos de tener la posibilidad de jugar un mundial juntos que se puede dar el año que viene en Turquía. Y bueno, y a ver cómo se va dando, pero la verdad que por ahora disfrutando de poder jugar y de hacerlo casi todos los días".